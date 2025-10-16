Logo TVN Warszawa
Warszawa
Okolice

20 osób z zarzutami za kursy kierowców

Policjant zatrzymał pijanego kierowcę (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim
Źródło: Google Earth
20 osobom postawiono zarzuty fałszowania dokumentacji kursów na przewóz materiałów niebezpiecznych w ośrodku szkolenia kierowców w Węgrowie. Dotyczą okresu od 6 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

"Z ustaleń śledczych wynika, że 18 osób przedłożyło zaświadczenia o ukończeniu kursu na przewóz materiałów niebezpiecznych, na podstawie których przystąpiły do egzaminu państwowego i uzyskały uprawnienia ADR. W rzeczywistości osoby te nie uczestniczyły w kursach lub uczestniczyły w nich w niepełnym wymiarze godzin, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów" - podała mazowiecka policja w komunikacie.

Organizator kursów, będący jednocześnie członkiem komisji egzaminacyjnej - według śledczych - poświadczył nieprawdę w dokumentacji przesłanej do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

"Fałszowanie dzienników zajęć, konspektów oraz list obecności umożliwiało wystawienie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, które były podstawą do przystąpienia do egzaminu końcowego" - dodano.

Zarzuty dla kierowców i właścicieli ośrodka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba ubiegająca się o uprawnienia ADR musi ukończyć kurs stacjonarny w pełnym wymiarze. Kurs podstawowy trwa minimum trzy dni, a specjalistyczny dwa dni. Dopuszczalna nieobecność to maksymalnie 45 minut w trakcie kursu ADR początkowego i 30 minut w kursie specjalistycznym w zakresie przewozu w cysternach. Koszt szkolenia wynosi od 700 do 1100 złotych i jest pokrywany przez uczestnika lub jego pracodawcę.

Wzór dokumentu ADR
Wzór dokumentu ADR
Źródło: Policja

"W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 20 osobom. Dwaj właściciele ośrodka szkoleniowego, w wieku 42 i 70 lat, usłyszeli zarzuty poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Pozostałe 18 osób odpowie za użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę, co zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności" - opisano.

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do Sądu Rejonowego w Węgrowie akt oskarżenia w tej sprawie.

Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii

Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii

Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą

Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą

pc

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PolicjaRadomDrogi w Polsce
