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Okolice

Starszy kapral z warszawskiej brygady podejrzany o handel narkotykami

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Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Źródło wideo: Żandarmeria Wojskowa
Źródło zdj. gł.: Żandarmeria Wojskowa
Żołnierz jednej z warszawskich jednostek został zatrzymany w śledztwie dotyczącym przestępstw narkotykowych. Prokuratura zarzuciła mu posiadanie środków odurzających oraz handel znacznymi ilościami marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Mężczyzna został zatrzymany w środę przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej. To starszy kapral służący w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Z tego powodu sprawą zajmuje się 13 Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Żołnierz nie jest jedynym podejrzanym, zarzuty usłyszał także cywil, Patryk Ś.

Znaleźli około pięciu kilogramów narkotyków

W ramach śledztwa żandarmeria przeszukała łącznie 13 pomieszczeń i pojazdów na terenie Polski. "W trakcie realizowanych przeszukań ujawniono ponad trzy kilogramy marihuany oraz około półtora kilograma mefedronu"- wylicza prokurator Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodaje, że zabezpieczono łącznie ponad 362 tysięcy złotych w gotówce, 3,7 tysiąca euro, a także trzy laptopy, pendrive'a, kartę telefoniczną, tablet, zgrzewarkę i trzy wagi.

Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Źródło zdjęcia: Żandarmeria Wojskowa
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Źródło zdjęcia: Żandarmeria Wojskowa
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Źródło zdjęcia: Żandarmeria Wojskowa
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Źródło zdjęcia: Żandarmeria Wojskowa
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Źródło zdjęcia: Żandarmeria Wojskowa
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Źródło zdjęcia: Żandarmeria Wojskowa
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Źródło zdjęcia: Żandarmeria Wojskowa
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Źródło zdjęcia: Żandarmeria Wojskowa

Żołnierz usłyszał zarzuty

Jak podaje prokurator Skiba, żołnierz usłyszał zarzuty dotyczące posiadania marihuany, jaką odnaleziono podczas przeszukań lokali w Markach i Ząbkach oraz posiadania wspólnie z Patrykiem Ś. marihuany, klefedronu i mefedronu znalezionych w miejscowości Końskie.

Ponadto według śledczych, w okresie od 12 maja do 21 lipca tego roku żołnierz co najmniej 320 razy handlował marihuaną, sprzedając jednorazowo ilości od dwóch do stu gramów. Z kolei 29 lipca miał też przekazać ustalonej osobie znaczną ilość marihuany, wartą 2,2 tys. zł w celu dalszego wprowadzenia jej do obrotu.

"Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy, nie wskazuje na to, aby podejrzany wnosił narkotyki na teren jednostki wojskowej" - zastrzega prokurator Skiba.

Patryk Ś. Jest podejrzany o posiadanie znacznych ilości marihuany, mefedronu i klefedronu.

Obaj podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o ich tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz wprowadzanie ich do obrotu grozi kara do 10 lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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