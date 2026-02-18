Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Tragedia na torach. Dwa pociągi potrąciły kobietę

Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło: TVN24
Śmiertelny wypadek na torach kolejowych w miejscowości Urle (Mazowieckie). Dwa pociągi nadjeżdżające z przeciwnych kierunków potrąciły kobietę.

Jak poinformował kapitan Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie, śmiertelny wypadek wydarzył się we wtorek około godziny 22 w miejscowości Urle.

- Pociąg Intercity potrącił osobę znajdującą się na torach. W zdarzeniu uczestniczył również nadjeżdżający z przeciwnego kierunku pociąg Kolei Mazowieckich - wyjaśnił strażak.

Podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie doprecyzowała, że do wypadku doszło w rejonie strzeżonego przejścia przez tory kolejowe. - Kobieta w wieku 30 lat zginęła. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Przyczyny wypadku są wyjaśniane - dodała.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Źródło: Straż pożarna Wołomin

Z obu składów ewakuowano w sumie ponad 100 osób. - Pasażerowie kontynuowali podróż podstawionymi w pobliżu miejsca wypadku autobusami - powiedział kapitan Sobków.

Działania strażaków na miejscu zakończyły się po godzinie trzeciej w nocy.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Źródło: Straż pożarna Wołomin

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż pożarna Wołomin

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiKolej
Czytaj także:
Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące
Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed radiowozem
Okolice
Śmiertelne potrącenie koło Garwolina
Potrącił pieszego, 57-latek zmarł na miejscu wypadku
Okolice
Zderzenie tramwajów w Warszawie
Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych
Śródmieście
Magda podczas wakacji na Cyprze
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Koniec procesu
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 33-latka
Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku
Okolice
Policjanci zatrzymali kierującą seatem
Po kolizji próbowała odjechać. Policyjny pościg za pijaną 53-latką
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże
Tyle aut skradziono w Warszawie. Jedna marka jest szczególnie popularna
Ulice
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się w mieszkaniu, groził kobiecie. Policja weszła siłowo
Wola
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Musieli działać bardzo szybko
Praga Północ
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
Okolice
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
Okolice
Tragiczny wypadek pod Przasnyszem
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z ciężarówką, zginął
Okolice
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Pomagał innej osobie, przytrzasnęły go drzwi pociągu. 17-latek w ciężkim stanie
Okolice
UW
Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski
Śródmieście
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Jeździł po zamarzniętym jeziorze, zniszczył pomost ratowników. Nagranie
Okolice
Pożar w Ząbkach
Pożar na parterze bloku. 20 osób ewakuowanych, wśród poszkodowanych dziecko
Okolice
Mężczyzna uciekł przed oprawcami przez okno (zdj. ilustracyjne)
Przetrzymywali go w mieszkaniu i okradli, wyskoczył przez okno. Akt oskarżenia
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali mężczyznę, który zabierał napiwki z puszki
"Wybierał pieniądze z puszki na napiwki". Na celownik wziął kebabownię
Śródmieście
Policjanci pomogli zdezorientowanej seniorce
Wyszła ze szpitala, nie potrafiła wrócić do domu
Ochota
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu. Są wyniki sekcji zwłok
Okolice
Policjanci odzyskali przywłaszczone auto
Przestał płacić raty, zniknął wraz z drogim autem
Okolice
Projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Miasto wybrało wykonawcę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Mokotów
Pożar w lokomotywie pociągu PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w pociągu relacji Warszawa-Kijów. 400 osób ewakuowanych
Okolice
Zderzenie na Puławskiej
Wjazd na czerwonym świetle i zderzenie na skrzyżowaniu. Nagranie
Ursynów
Mężczyzna okazał fałszywą odznakę z napisem "Policja"
Wyciągnął "blachę", powiedział: "policja jest na miejscu". Grozi mu więzienie
Okolice
Męzczyzna przerobił kartę i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych
Zaparkował na kopercie. "Daj pani spokój, ja tu na chwilę"
Śródmieście
Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie
Zabrał towar, ale nie zapłacił
Bemowo
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu
Okolice
Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową
Awantura na boisku, policja zatrzymała kolejną osobę
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki