Tragedia na torach. Dwa pociągi potrąciły kobietę

Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło: TVN24

Jak poinformował kapitan Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie, śmiertelny wypadek wydarzył się we wtorek około godziny 22 w miejscowości Urle.

- Pociąg Intercity potrącił osobę znajdującą się na torach. W zdarzeniu uczestniczył również nadjeżdżający z przeciwnego kierunku pociąg Kolei Mazowieckich - wyjaśnił strażak.

Podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie doprecyzowała, że do wypadku doszło w rejonie strzeżonego przejścia przez tory kolejowe. - Kobieta w wieku 30 lat zginęła. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Przyczyny wypadku są wyjaśniane - dodała.

Z obu składów ewakuowano w sumie ponad 100 osób. - Pasażerowie kontynuowali podróż podstawionymi w pobliżu miejsca wypadku autobusami - powiedział kapitan Sobków.

Działania strażaków na miejscu zakończyły się po godzinie trzeciej w nocy.

