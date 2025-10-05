Logo TVN Warszawa
Pożar drewnianego domu. Nie żyje 92-latek

Strażacy gasili pożar mieszkania przy ulicy Grzybowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Ulatowo-Pogorzel - mapa
Źródło: tvnwarszawa.pl
W nocy ogień pojawił się w jednym z drewnianych domów w gminie Jednorożec na Mazowszu. Zginął 92-letni mężczyzna.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podisnp. Katarzyna Kucharska poinformowała, że do pożaru drewnianego domu doszło w miejscowości Ulatowo-Pogorzel.

- Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli zwłoki najprawdopodobniej samotnie tam zamieszkującego mężczyzny w wieku 92 lat – przekazała rzeczniczka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia od kuchni węglowej.

Zagrożenia sezonu grzewczego

Policja apeluje do rodzin i sąsiadów seniorów mieszkających samotnie w drewnianych domach, by w sezonie grzewczym szczególnie zadbali o ich bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście zagrożeń pożarowych i zatrucia czadem.

- Apelujemy o regularne sprawdzanie stanu technicznego domu, instalacji grzewczej i elektrycznej oraz zainstalowanie w ich domach czujników dymu i tlenku węgla – powiedziała policjantka.

Ważne jest również, aby seniorzy utrzymywali stały kontakt z bliskimi, tak aby w razie niebezpieczeństwa mogli szybko uzyskać pomocy lub powiadomić służby ratunkowe. - Zachęcamy także do edukacji seniorów w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz przypominania im o konieczności ostrożności przy użytkowaniu urządzeń grzewczych i otwartego ognia – powiedziała podisnp. Kucharska. 

