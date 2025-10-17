Logo TVN Warszawa
Wypadek pod Warszawą. Cztery osoby ranne, w tym dziecko

Wypadek pod Warszawą
Powiat warszawski zachodni
Źródło: Google Earth
W środę późnym wieczorem w miejscowości Truskaw pod Warszawą zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowane zostały cztery osoby, w tym dziecko. Wszyscy ranni zostali przetransportowani do szpitala.

Do zdarzenia doszło o godzinie 21:20 na ul. 3 Maja.

- Na drodze powiatowej doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych marki BMW oraz Volkswagen. W zdarzeniu poszkodowane zostały cztery osoby, w tym dziecko - mówi w rozmowie z nami mł. kpt. Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim. - Wszystkie osoby poszkodowane trafiły do szpitala. Na czas działań droga była całkowicie zablokowana. Utrudnienia trwały do 1.00 w nocy - dodaje.

Działania strażaków skupiły się na wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych oraz udzielaniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wypadek w miejscowości Truskaw pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim

O wypadku w mediach społecznościowych informowała Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie. "Po wydostaniu poszkodowanych przekazaliśmy ich obecnym na miejscu Zespołom Ratownictwa Medycznego. Miejsce zostało zabezpieczone i oświetlone, odłączono instalacje elektryczne w pojazdach i sprawdzono ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych" - podali druhowie.

Po wykonanych czynnościach prowadzonych przez policję strażacy usunęli pojazdy oraz elementy karoserii z jezdni. Rozlane płyny eksploatacyjne zostały zneutralizowane.

W akcji brały udział jednostki: JRG Błonie, JRG 11 Warszawa, JRG 2 Warszawa, OSP Izabelin, cztery karetki oraz policja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu

Przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu

Żoliborz
Był pijany, wjechał w drzewo. Pasażer zginął, kierowca oskarżony

Był pijany, wjechał w drzewo. Pasażer zginął, kierowca oskarżony

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie

