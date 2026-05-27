Okolice Tir przebił bariery i zahaczył o autobus Oprac. Dariusz Gałązka |

Rozbity tir zablokował jezdnię autostrady A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Informacja o wypadku tira wpłynęła na Kontakt24.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 2.26. Na wysokości Baranowa na 429 kilometrze tir uderzył w barierki i dodatkowo zahaczył o jadący w tę samą stronę autobus. Dwadzieścia sześć osób podróżujących autobusem i dwie osoby podróżujące tirem opuściły pojazdy o własnych siłach. Nikomu nic się nie stało. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Na miejscu działania prowadzi jeszcze GDDKiA, gdyż tir przewoził drewniane płyty, które rozsypały się po drodze - przekazał st. ogn. Tomasz Kałużny z KP PSP w Grodzisku Mazowieckim.

Rozbity tir stanął w poprzek jezdni. Występowały poważne utrudnienia w ruchu. Autostrada A2 w kierunku Łodzi była zablokowana. Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad objazd zamkniętego odcinka odbywał się przez Grodzisk Mazowiecki.

Utrudnienia zakończyły się po godzinie 8.