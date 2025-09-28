Logo TVN Warszawa
Okolice

Nielegalny salon gier i narkotyki w kontenerze. Zarzuty dla 42-latka

Nielegalny salon gier
Do zdarzenia doszło w powiecie sochaczewskim
Źródło: Google Earth
Na terenie gminy Teresin (Mazowieckie) policjanci zlikwidowali nielegalny salon gier urządzony w kontenerze. Na miejscu zatrzymali 42-letniego mężczyznę i zabezpieczyli należące do niego narkotyki.

Policjanci z Sochaczewa specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i korupcji ustalili, że w jednej z miejscowości w gminie Teresin znajduje się nielegalny salon gier.

"Policjanci weszli do kontenera, gdzie zastali 42-letniego mieszkańca powiatu sochaczewskiego. W pomieszczeniu znajdowało się pięć działających automatów do gier, które były pozbawione numerów identyfikacyjnych. Funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia oraz gotówkę, a w trakcie dalszych czynności znaleźli jeszcze narkotyki należące do 42-latka" - przekazała starszy aspirant Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Nielegalny salon gier
Nielegalny salon gier
Źródło: KPP Sochaczew

42-latek usłyszał zarzuty

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie usłyszał zarzut z artykułu 107 paragraf 1 Kodeksu karnego skarbowego. "Zgodnie z tym przepisem osoba, która wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat trzech albo obu tym karom łącznie" - wyjaśniła Agnieszka Dzik.

Policjantka dodała, że 42-latek odpowie również za posiadanie marihuany i amfetaminy, za co grozi kara do trzech lat więzienia.

Zabezpieczone przez policjantów narkotyki
Zabezpieczone przez policjantów narkotyki
Źródło: KPP Sochaczew

Autorka/Autor: dg/ads

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sochaczew

NarkotykiPrzestępstwaPolicja
