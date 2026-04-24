Zderzenie pod Nadarzynem. Poszkodowane dziecko

Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Do wypadku doszło na ulicy Dworskiej w miejscowości Szamoty, położonej w powiecie pruszkowskim. Pierwszą informację o wypadku otrzymaliśmy na Kontakt24.

Na miejscu działa straż pożarna. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jeden najechał na drugi. Ranne zostało dziecko. Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia, znajdowało się już w karetce - poinformował asp. Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie. Na miejscu obecne są 3 zastępy.