Zabójstwo pod Warszawą. Udusił kolegę podczas imprezy

Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Źródło: Shutterstock
W Sulejówku pod Warszawą doszło do zabójstwa. Jak poinformowała prokuratura, podczas libacji alkoholowej 43-letni Adam P. udusił swojego 70-letniego kolegę. Mężczyźnie grozi dożywocie.

W nocy 25 września policjanci z Sulejówka dostali zgłoszenie o znalezieniu zwłok 70-letniego mężczyzny, właściciela domu. Ciało znajdowało się w jednym z pomieszczeń.

Na zwłokach nie było obrażeń zewnętrznych. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon 70-latka z nieznanej przyczyny. Nie wykluczył jednak udziału osób trzecich.

Na miejscu panował nieporządek, który wskazywał, że wcześniej odbywała się w tym domu libacja alkoholowa.

Właściciel domu uduszony, zarzut usłyszał jego kolega

"Okoliczność ta skutkowała podjęciem przez prokuratora decyzji o przeprowadzeniu sekcji zwłok pokrzywdzonego. Dopiero oględziny wewnętrzne ciała ujawniły, że mężczyzna. został uduszony" - poinformowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

"Zebrany materiał dowodowy dostarczył podstaw do zatrzymania Adama P. - znajomego pokrzywdzonego, który w dniu zdarzenia spożywał wspólnie z nim alkohol" - wyjaśniono.

Prokuratura: 43-latek przyznał, grozi mu dożywocie

W piątek Adam P. usłyszał zarzut zabójstwa. 43-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Na wniosek prokuratora sąd aresztował go na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi dożywotnie więzienie.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZabójstwoPrzestępstwaSulejówek
