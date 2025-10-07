Zabójstwo pod Warszawą. Udusił kolegę podczas imprezy

Zabójstwo 70-latka w Sulejówku Źródło: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy 25 września policjanci z Sulejówka dostali zgłoszenie o znalezieniu zwłok 70-letniego mężczyzny, właściciela domu. Ciało znajdowało się w jednym z pomieszczeń.

Na zwłokach nie było obrażeń zewnętrznych. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon 70-latka z nieznanej przyczyny. Nie wykluczył jednak udziału osób trzecich.

Na miejscu panował nieporządek, który wskazywał, że wcześniej odbywała się w tym domu libacja alkoholowa.

Właściciel domu uduszony, zarzut usłyszał jego kolega

"Okoliczność ta skutkowała podjęciem przez prokuratora decyzji o przeprowadzeniu sekcji zwłok pokrzywdzonego. Dopiero oględziny wewnętrzne ciała ujawniły, że mężczyzna. został uduszony" - poinformowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

"Zebrany materiał dowodowy dostarczył podstaw do zatrzymania Adama P. - znajomego pokrzywdzonego, który w dniu zdarzenia spożywał wspólnie z nim alkohol" - wyjaśniono.

Prokuratura: 43-latek przyznał, grozi mu dożywocie

W piątek Adam P. usłyszał zarzut zabójstwa. 43-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Na wniosek prokuratora sąd aresztował go na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi dożywotnie więzienie.

Czytaj też: Sąd utrzymał wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa na Nowym Świecie

Zabójstwo na Nowym Świecie. Wyrok apelacji Źródło: TVN24