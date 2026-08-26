Jedno auto, dwoje pijanych kierujących
W minioną niedzielę, 23 sierpnia, kilka minut przed godziną 16 dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Soboklęszczu na ulicy Kwiatowej.
"Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 19-letnia kierująca samochodem marki Kia straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ogrodzenie posesji. Postanowił jej pomóc pasażer, który wsiadł za kierownicę i próbował odjechać" - informuje podkom. Magda Sakowska z ciechanowskiej policji.
Żadne nie powinno prowadzić
Szybko wyszło na jaw, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna w ogóle nie powinni prowadzić auta. 19-latka miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu, natomiast 43-letni mężczyzna prawie trzy. Dodatkowo sprawdzenie w bazach danych wykazało, że kobieta w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
Oboje zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi.
Groźba surowej kary
"Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a mężczyzna usiłowania kierowania. Obojgu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. 19-latka odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej oraz kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień. 43-latek już stracił swoje prawo jazdy" – dodaje podkom. Magda Sakowska.