Okolice Jedno auto, dwoje pijanych kierujących

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W minioną niedzielę, 23 sierpnia, kilka minut przed godziną 16 dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Soboklęszczu na ulicy Kwiatowej.

"Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 19-letnia kierująca samochodem marki Kia straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ogrodzenie posesji. Postanowił jej pomóc pasażer, który wsiadł za kierownicę i próbował odjechać" - informuje podkom. Magda Sakowska z ciechanowskiej policji.

Żadne nie powinno prowadzić

Szybko wyszło na jaw, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna w ogóle nie powinni prowadzić auta. 19-latka miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu, natomiast 43-letni mężczyzna prawie trzy. Dodatkowo sprawdzenie w bazach danych wykazało, że kobieta w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Oboje zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi.

Groźba surowej kary

"Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a mężczyzna usiłowania kierowania. Obojgu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. 19-latka odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej oraz kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień. 43-latek już stracił swoje prawo jazdy" – dodaje podkom. Magda Sakowska.