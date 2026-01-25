Zatrzymany w aptece, z powodu recepty

Polacy spożywają za dużo leków bez recepty i suplementów diety. Stąd akcja "Leki to nie słodycze" Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Kilka dni temu do jednej z aptek na terenie Siedlec zadzwonił mężczyzna, informując, że następnego dnia zamierza zrealizować receptę na osiem opakowań leku o działaniu narkotycznym.

"Już sama liczba opakowań oraz wysokość dawki wzbudziły wątpliwości pracownika apteki. Po dokładnej analizie dokumentu oraz rozmowie z klientem, nabrał podejrzeń, że recepta może być sfałszowana" - poinformowała kom. Ewelina kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

O sprawie powiadomiono policję.

Zatrzymany w aptece

Na miejsce zostali przyjechali funkcjonariusze, którzy podjęli interwencję wobec mężczyzny, który zgłosił się po odbiór leków. "W trakcie wykonywanych czynności znaleziono przy nim marihuanę" - przekazała Radomyska.

45-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz sfałszowania dokumentu i posłużenia się nim jako autentycznym.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci zaapelowali o korzystanie wyłącznie z legalnych źródeł leków oraz przestrzeganie przepisów prawa. "W przypadku podejrzeń dotyczących fałszerstw lub nielegalnego obrotu lekami, prosimy o niezwłoczny kontakt z policją" - podkreślili.

