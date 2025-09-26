Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Podejrzani o pobicie Adama Niedzielskiego wyszli na wolność

Prokuratura o motywach podejrzanych o pobicie Adama Niedzielskiego
Prokuratura o motywach podejrzanych o pobicie Adama Niedzielskiego
Źródło: TVN24
Dwaj mężczyźni, którzy usłyszeli zarzuty pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w Siedlcach, opuścili areszt po wpłaceniu 30 tysięcy złotych poręczeń majątkowych.

Wcześniej obrońcy mężczyzn złożyli zażalenie na postanowienie sądu z końca sierpnia o zastosowaniu wobec nich jako środka zapobiegawczego dwóch miesięcy tymczasowego aresztowania.

- Sąd Okręgowy w Siedlcach zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zastrzegł, że środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ulegnie zamianie na poręczenie majątkowe pod warunkiem złożenia nie później niż w terminie do 30 września poręczenia w kwotach po 30 tysięcy złotych – powiedziała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Siedlcach sędzia Agnieszka Karłowicz.

Wyjaśniła, że sąd uznał, że nie stanowią oni zagrożenia dla bezpieczeństwa byłego ministra, a także, że na tym etapie postępowania nie jest konieczna ich izolacja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
Śródmieście
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
Adam Niedzielski
Kierwiński: Niedzielski nie wnioskował o ochronę policji, choć mógł

Atak na byłego ministra zdrowia

Pod koniec sierpnia były szef resortu zdrowia został pobity przez dwóch mężczyzn, gdy wyszedł z restauracji w Siedlcach, w której wcześniej zjadł posiłek w towarzystwie znajomych. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem zgłosili się na policję. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Dzień później usłyszeli prokuratorskie zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu pobicia Adama Niedzielskiego, co naraziło go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb pozbawienia życia. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego prokurator dodatkowo przyjął, że sprawcy działali z powodu przynależności politycznej byłego ministra zdrowia. W ocenie śledczych podejrzani wiedzieli, z kim mają do czynienia, upewnili się, że to Adam Niedzielski, a dopiero potem pokrzywdzony został zaatakowany. Prokurator uznał to za występek chuligański.

39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. złożyli wyjaśnienia i generalnie przyznali się do zarzucanego czynu, wyjaśniając jednak, że nie pamiętają, co się stało, gdyż byli pod wpływem alkoholu.

Mężczyźni nie byli wcześniej karani. Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Kim jest Adam Niedzielski?

Adam Niedzielski był ministrem zdrowia w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego (2020-2023). Został odwołany w sierpniu 2023 roku w związku z utratą zaufania środowiska medycznego po ujawnieniu przez niego w mediach społecznościowych wrażliwych danych dotyczących jednego z lekarzy. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oszustwo na "krowy mleczne". Dwaj mężczyźni podejrzani o wyłudzenie ponad 8 mln zł
Oszustwo na "krowy mleczne". Dwóch podejrzanych o wyłudzenie ponad 8 mln zł
TVN24
Zabójstwo na Nowym Świecie. Trwa rozprawa Dawida Mirkowskiego
"Spokojny, niekonfliktowy". Zabity w środku miasta na oczach świadków
Alicja Glinianowicz
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Adam NiedzielskiPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Czytaj także:
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
Okolice
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Włochy
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
Okolice
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
Okolice
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
Śródmieście
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy 11 miejscowości bez wody
Okolice
Włamanie do Szkoły Podstawowej nr 330
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
Ursynów
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Okolice
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie z namiotami przed Sejmem
Śródmieście
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
Wawer
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
Okolice
pap_20240802_3ZQ
Nocna prohibicja nie dla całej Warszawy. "Wszyscy zawaliliśmy"
TVN24
Kierowca fiata po wypadku trafił do szpitala, gdzie zmarł
Areszt po śmiertelnym wypadku
Okolice
Wypadek na autostradzie A2
Na A2 wjechał w tył naczepy, jedna osoba ranna
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD
Weekendowe prace i utrudnienia na całej linii WKD
Komunikacja
Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznicowe uroczystości, przejazd rolkarzy i koncert
Śródmieście
W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
Zjechał do rowu, w aucie miał narkotyki. Mówił, że zobaczył sarnę
Okolice
Żółw błotny Emys orbicularis L
Łowił ryby, wyłowił żółwie i grozi mu więzienie
Okolice
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów chciał pomścić brata
Klaudia Ziółkowska, Alicja Glinianowicz
Strażacy pomagali rannemu rowerzyście (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta
Okolice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz Konstancina-Jeziorny wyrzucony z PO
Okolice
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
Śródmieście
Ktoś przewrócił rzeźbę "Kobieta z dzieckiem"
Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła
Żoliborz
Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Rozszerzą płatne parkowanie o Włochy i Służewiec? Drogowcy kończą badania
Mokotów
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
Śródmieście
Rafał Trzaskowski
Zwrot akcji. Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach"
Śródmieście
Przebudowa Grzybowskiej
Rozpoczyna się cywilizowanie Grzybowskiej
Akcja poszukiwawcza na Narwii
Opowiedzieli dramatyczną historię, postawili na nogi ratowników
Okolice
Zatrzymanie
Stanęła w obronie Ukrainki, została uderzona. Zarzuty dla 38-latka
Praga Północ
Nocna prohibicja, alkohol
330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki