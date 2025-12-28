Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki

"W dniu 27.12.2025 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku mieszkalnego" - poinformowali w poście na Facebooku strażacy z OSP KSRG Sadowne. Jak wskazali, ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu "dwóch linii gaśniczych w celu lokalizacji pożaru".
"W trakcie prowadzonych czynności w miejscu działań zostały ujawnione zwłoki osoby zamieszkującej lokal. Działania z wspólnie przybyłą jednostką dodatkowo polegały na pracach rozbiórkowych" - podali strażacy.
Na miejscu pracowały także jednostki z Węgrowa oraz z Sokółki. Przyjechali także funkcjonariusze policji, zespół pogotowia ratunkowego, pogotowie energetyczne i prokurator.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Sadowne