Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki

Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim Źródło: Google Earth

"W dniu 27.12.2025 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku mieszkalnego" - poinformowali w poście na Facebooku strażacy z OSP KSRG Sadowne. Jak wskazali, ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu "dwóch linii gaśniczych w celu lokalizacji pożaru".

"W trakcie prowadzonych czynności w miejscu działań zostały ujawnione zwłoki osoby zamieszkującej lokal. Działania z wspólnie przybyłą jednostką dodatkowo polegały na pracach rozbiórkowych" - podali strażacy.

Na miejscu pracowały także jednostki z Węgrowa oraz z Sokółki. Przyjechali także funkcjonariusze policji, zespół pogotowia ratunkowego, pogotowie energetyczne i prokurator.

