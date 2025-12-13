Logo TVN Warszawa
Bus uderzył w bariery. "Trzy osoby z poważnymi obrażeniami"

Wypadek na S8
Wypadek na S8
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
Wypadek na S8
Wypadek na S8
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
Wypadek na S8
Wypadek na S8
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
Do poważnego wypadku doszło na trasie S8 pod Wyszkowem. Bus uderzył w bariery. Są ranni. Na miejscu pracują służby. Trasa jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło na trasie S8 w miejscowości Lucynów, na pasie w kierunku Białegostoku.

Na miejscu pracują służby. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymały o godzinie 14.30. - Mamy informacje o pięciu osobach poszkodowanych. Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy państwowej straży pożarnej i cztery zastępy OSP - przekazał st. kpt. Daniel Wochowski ze straży pożarnej w Wyszkowie.

Wypadek na S8, Lucynów (Mazowieckie)

Wypadek na S8, Lucynów (Mazowieckie)
Wypadek na S8, Lucynów (Mazowieckie)
Źródło: Reporter/Kontakt24
Wypadek na S8, Lucynów (Mazowieckie)
Wypadek na S8, Lucynów (Mazowieckie)
Źródło: Reporter/Kontakt24
Wypadek na S8, Lucynów (Mazowieckie)
Wypadek na S8, Lucynów (Mazowieckie)
Źródło: Reporter/Kontakt24

- Pojazd Iveco typu bus, którym podróżowało pięć osob z nieustalonych przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy osoby odniosły poważne obrażenia - poinformowała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Są utrudnienia. Trasa S8 jest zablokowana w obu kierunkach.

Przeczytaj także: Auto na boku, korek na S8 miał kilka kilometrów

Klatka kluczowa-88867
Korek na S8 po zderzeniu trzech aut
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuStraż pożarnaPolicja
