Bus uderzył w bariery. "Trzy osoby z poważnymi obrażeniami"

Do zdarzenia doszło na trasie S8 w miejscowości Lucynów, na pasie w kierunku Białegostoku.

Na miejscu pracują służby. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymały o godzinie 14.30. - Mamy informacje o pięciu osobach poszkodowanych. Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy państwowej straży pożarnej i cztery zastępy OSP - przekazał st. kpt. Daniel Wochowski ze straży pożarnej w Wyszkowie.

- Pojazd Iveco typu bus, którym podróżowało pięć osob z nieustalonych przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy osoby odniosły poważne obrażenia - poinformowała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Są utrudnienia. Trasa S8 jest zablokowana w obu kierunkach.

