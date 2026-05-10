Dachowanie na S2, części auta uszkodziły trzy inne samochody

|
Do zdarzenia doszło na trasie S2
Utrudnienia na trasie S2 po dachowaniu auta
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na trasie S2, na wysokości węzła Opacz, dachował w niedzielę przed południem samochód osobowy. Są utrudnienia w kierunku Terespola. Elementy rozbitego auta uszkodziły jeszcze trzy inne pojazdy.

- Samochód osobowy uderzył w barierki, a następnie dachował. Autem podróżowała jedna osoba, jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu pracuje pięć jednostek straży pożarnej. Występuje spowolnienie w ruchu w związku z uszkodzonymi częściami samochodu rozrzuconymi po jezdni - przestrzegł aspirant Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej.

Elementy z rozbitego BMW uszkodziły trzy inne auta

Policja również potwierdziła zdarzenie. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 10.50. Kierujący BMW X3 najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego uderzył w liny odgradzające pasy i dachował. Mężczyzna był trzeźwy, z uprawnieniami do kierowania i nie wymagał hospitalizacji - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Policjant zaznaczył, że elementy BMW przeleciały na przeciwległy pas ruchu i w wyniku tego uszkodzone zostały trzy inne pojazdy.

Na miejscu był również Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl. - Do zdarzenia doszło na wysokości ulicy Migdałowej, tuż pod wiaduktem. Czarne BMW dachowało. W tym momencie samochód jest już na kołach. Na miejscu wciąż są dwa zastępy straży pożarnej, zablokowany jest jeden pas S2 w kierunku Terespola i jeden pas jezdni w odwrotnym kierunku - przekazał nasz reporter po godzinie 12.

Jak dodał, auto, które jechało w kierunku Terespola, uderzyło w barierki po prawej stronie jezdni. - Jedno z jego kół wciąż wbite jest w bariery energochłonne - zauważył. Ocenił też, że uszkodzone zostały barierki na odległości około 100 metrów

Do zdarzenia doszło na trasie S2
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
