Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby

Zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej 737 między Jedlnią a Pionkami wpłynęło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w piątek około godz. 7.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, czołowo zderzyły się dwa pojazdy Seat oraz Renault. Niestety, dwie osoby poniosły śmierć na miejscu zdarzenia, jedna osoba została przewieziona do szpitala" - przekazała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Zginęli pasażerka Seata oraz kierujący Renaultem. 38‑letnia kierująca Seatem trafiła do szpitala.

Duże utrudnienia

Jak podaje policja, na miejscu występują spore utrudnienia, droga jest całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Na miejscu cały czas pracują policjanci i pod nadzorem prokuratury.

Nie wiadomo na razie, jak długo potrwają utrudnienia.

Na drodze wojewódzkiej nr 737, na wysokości 22,9 km, na łuku drogi pomiędzy Jedlnią Kościelną a Pionkami (powiat radomski), doszło do poważnego wypadku z udziałem Seata i Renaulta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdy zderzyły się czołowo.

Opracowała Alicja Glinianowicz

