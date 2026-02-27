Logo TVN Warszawa
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby

Tragiczny wypadek pod Radomiem, nie żyją dwie osoby
Do zdarzenia doszło w powiecie radomskim
Źródło: Google Earth
Do tragicznego zdarzenia doszło w piatek rano na drodze wojewódzkiej numer 737 niedaleko Radomia. Zderzyły się tam dwa auta, zginęły dwie osoby a jedna została ranna.

Zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej 737 między Jedlnią a Pionkami wpłynęło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w piątek około godz. 7.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, czołowo zderzyły się dwa pojazdy Seat oraz Renault. Niestety, dwie osoby poniosły śmierć na miejscu zdarzenia, jedna osoba została przewieziona do szpitala" - przekazała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Zginęli pasażerka Seata oraz kierujący Renaultem. 38‑letnia kierująca Seatem trafiła do szpitala.

Tragiczny wypadek pod Radomiem, nie żyją dwie osoby
Tragiczny wypadek pod Radomiem, nie żyją dwie osoby
Źródło: Policja Radom

Duże utrudnienia

Jak podaje policja, na miejscu występują spore utrudnienia, droga jest całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Na miejscu cały czas pracują policjanci i pod nadzorem prokuratury.

Nie wiadomo na razie, jak długo potrwają utrudnienia.

Opracowała Alicja Glinianowicz

