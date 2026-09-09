Okolice Śledztwo w sprawie Gromdy. "Trwają przeszukania w różnych miejscach na terenie Polski" Michał Malinowski |

Pobicie Ukraińców we Wrocławiu Źródło wideo: Karina Kitsai Źródło zdj. gł.: facebook.com/gromda

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W środę przed godziną 11 Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała krótki komunikat, w którym poinformowała o prowadzonych od rana działaniach służb.

"Od wczesnych godzin porannych w różnych miejscach na terenie Polski trwają przeszukania w śledztwie dot. Gromda Fight Club. Czynności procesowe prowadzą funkcjonariusze Policji z KWP w Radomiu wspierani przez biegłych" - napisano w komunikacie.

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Informację potwierdziła nam podinspektor Katarzyna Kucharska, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

- Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu biorą udział w działaniach. Są to policjanci z pionu kryminalnego, w tym do zwalczania cyberprzestępczości. Nie mogę jednak powiedzieć, na jakim etapie to jest ani gdzie są prowadzone czynności - przekazała policjantka.

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Prokuratorskie śledztwo w sprawie Gromdy

29 lipca Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu śledztwo dotyczące treści publikowanych przez osoby i podmioty związane z federacją Gromda Fight Club.

Dotyczy treści publikowanych od 25 maja 2025 roku do 25 lipca 2026 roku na profilach Gromdy w serwisach X, YouTube i Facebook. W polu zainteresowań śledczych są wpisy, grafiki oraz nagrania wideo.

Według śledczych niektóre publikacje mogą wypełniać znamiona przestępstw polegających na nawoływaniu do przemocy i nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym. Prokuratura bada również, czy nie doszło do propagowania ideologii ekstremistycznej, która zachęca do stosowania przemocy w celu wywierania wpływu na życie społeczne lub polityczne.

Prokuratura prowadzi postępowanie między innymi pod kątem publicznego nawoływania do nienawiści, pochwalania przemocy, grożenia jej użyciem oraz znieważania osób i grup z powodu ich pochodzenia narodowego, etnicznego lub rasowego. Za część badanych czynów grożą kary nawet do pięciu lat więzienia.