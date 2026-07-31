Okolice Fotel wymontowany z auta. Pasażer podróżował na pniu

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Radomiu

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Do zdarzenia doszło w środę. Policjanci z Radomia na ulicy Wojska Polskiego zwrócili uwagę na samochód marki Fiat, prowadzony przez 18-latka.

"Mężczyzna nie zastosował się do zakazu zawracania i nie korzystał z pasów bezpieczeństwa" - wskazała powód zatrzymania Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

To jednak nie wyczerpywało listy przewin kierowcy.

Kierowca przewoził pasażera siedzącego na pniu drewna Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Radomiu

Fotel wymontowany, pasażer podróżował na pniu

"Podczas podjętej interwencji mundurowi zwrócili uwagę na siedzącego obok kierowcy pasażera. Okazało się, że wymontowany jest fotel samochodowy, a pasażer siedzi na drewnianym pniu i też nie korzysta z pasów bezpieczeństwa" - zrelacjonowała policjantka.

Funkcjonariusze ukarali obu mężczyzn mandatami. - Kierowcę za zwracanie w miejscu niedozwolonym i niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa, pasażera za niekorzystanie z pasów - doprecyzowała Jaśkiewicz w rozmowie z tvnwarszawa.pl. - Kierowcy zatrzymano dowód rejestracyjny za stan techniczny pojazdu - dodała.

Kierowca przewoził pasażera siedzącego na pniu drewna Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Radomiu