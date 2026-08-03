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Okolice

"Stracił grunt pod nogami", porwał go nurt rzeki. Tragiczny finał poszukiwań

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Tragiczny finał poszukiwań 45-latka z Warszawy
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Pułtusku
Policja z Pułtuska (Mazowieckie) poinformowała o tragicznym finale poszukiwań 45-latka z Warszawy, który zaginął w niedzielę. Mężczyzna zniknął pod powierzchnią rzeki Narwi, gdy wyszedł kilka metrów od brzegu.

W niedzielę, 2 sierpnia, około godziny 15 policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który zniknął pod powierzchnią wody w rzece Narew.

"Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy ustalili, że zaginionym jest 45-letni mieszkaniec Warszawy. Z relacji świadków wynikało, że dwóch mężczyzn weszło do wody kilka metrów od brzegu. W pewnym momencie jeden z nich stracił grunt pod nogami i został porwany przez nurt rzeki" - poinformowała rzeczniczka pułtuskiej policji aspirant Magdalena Bielińska.

Akcja poszukiwawcza i jej tragiczny finał

Policjantka zapewniła, że natychmiast rozpoczęto akcję ratunkowo-poszukiwawczą. W działania zaangażowani byli policjanci oraz strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, jak również ratownicy WOPR.

"Łodzie policyjne i strażackie do późnych godzin wieczornych przeszukiwały rzekę. W działaniach uczestniczyli również nurkowie Państwowej Straży Pożarnej z Makowa Mazowieckiego. Poszukiwania zostały wznowione następnego dnia. Po południu na miejsce przyjechali nurkowie z JRG V Warszawa. Po godzinie 15 służby odnalazły zwłoki mężczyzny, mieszkańca Warszawy" - wskazała policjantka.

Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, która pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaUtonięcia
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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