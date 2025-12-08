Zderzenie na drodze krajowej. Utrudnienia

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi w miejscowości Potycz pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami.

- Sprawca zdarzenia - 48-letni kierowca audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z hyundaiem, którym kierował 18-latek - poinformowała nas podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Zderzenie na DK79 Źródło: Policja Piaseczno

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikt nie został ranny. - Kierowca audi został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych i 10 punktami karnymi - podsumowała policjantka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegała po wypadku, że DK79 jest zablokowana w obu kierunkach. Po godzinie 8 droga była przejezdna, natomiast cały czas występują utrudnienia. Służby drogowe sprzątają po kolizji.

Zderzenie na DK79 Źródło: Policja Piaseczno