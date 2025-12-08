Logo TVN Warszawa
Zderzenie na drodze krajowej. Utrudnienia

Zderzenie na DK79
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
W miejscowości Potycz (województwo mazowieckie) na drodze krajowej numer 79 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nie ma osób rannych. Występują utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi w miejscowości Potycz pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami.

- Sprawca zdarzenia - 48-letni kierowca audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z hyundaiem, którym kierował 18-latek - poinformowała nas podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Zderzenie na DK79
Zderzenie na DK79
Źródło: Policja Piaseczno

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikt nie został ranny. - Kierowca audi został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych i 10 punktami karnymi - podsumowała policjantka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegała po wypadku, że DK79 jest zablokowana w obu kierunkach. Po godzinie 8 droga była przejezdna, natomiast cały czas występują utrudnienia. Służby drogowe sprzątają po kolizji.

Zderzenie na DK79
Zderzenie na DK79
Źródło: Policja Piaseczno

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno

WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
