Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu, do którego miało dojść w zeszłym tygodniu na komisariacie policji w Pionkach. Czytelnik poinformował, że podczas czynności z zatrzymanym, jednej z policjantek wystrzeliła broń służbowa.

O sprawę zapytaliśmy Komendę Miejską Policji w Radomiu, która potwierdziła nam zdarzenie.

"W niedzielę (7.12) przed południem w budynku Komisariatu policji w Pionkach doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej. Podczas wykonywanych czynności w pomieszczeniu służbowym policjantka z 25-letnim stażem w wyniku obsługi broni doprowadziła do niekontrolowanego wystrzału w kierunku podłogi. W pomieszczeniu były jeszcze dwie osoby. Nikt nie odniósł obrażeń" - wskazała Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy KMP w Radomiu.

Na miejscu wykonano czynności z udziałem funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Radomiu i technika kryminalistyki, zabezpieczono łuskę, wystrzelony nabój oraz broń.

Jak ustaliliśmy, wobec policjantki wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne.