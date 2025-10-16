Zarzuty po kradzieży e-papierosów

Zatrzymani w sprawie e-papierosów Źródło: Policja Piaseczno

Kryminalni na terenie Piaseczna zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 19 lat, którzy - według ich ustaleń - mają związek z włamaniem do jednego z pawilonów handlowych. Zginęły e-papierosy oraz urządzenie służące do ubijania tytoniu.

"W trakcie przeszukania przy jednym z zatrzymanych, policjanci znaleźli saszetkę z gotówką w wysokości 18 tysięcy złotych, która również mogła pochodzić z przestępczego procederu. Dalsze czynności doprowadziły ich do miejsca zamieszkania zatrzymanych mężczyzn. Tam dokonali zatrzymania kolejnych dwóch osób mogących mieć związek z tą sprawą, a mianowicie 36-latka i 29-latka. W trakcie przeszukania lokalu zabezpieczone zostały tablety, konsola do gier oraz znaczne ilości środków odurzających" - informuje w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie

Sześć dla starszego, jeden dla młodszego

Dotychczas zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn. 32-latek ma ich aż sześć. Dotyczą posiadania znacznej ilości środków odurzających, kradzieży z włamaniem, kradzieży oraz zniszczenia mienia. Prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem.

19-latek usłyszał natomiast zarzut dokonania kradzieży.

"Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie" - dodaje podkom. Magdalena Gąsowska

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

