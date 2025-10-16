Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zarzuty po kradzieży e-papierosów

Zatrzymani w sprawie e-papierosów
Zatrzymani w sprawie e-papierosów
Źródło: Policja Piaseczno
Zatrzymania po włamaniu do pawilonu z e-papierosami w Piasecznie. Jeden z mężczyzn usłyszał sześć zarzutów i został objęty policyjnym dozorem.

Kryminalni na terenie Piaseczna zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 19 lat, którzy - według ich ustaleń - mają związek z włamaniem do jednego z pawilonów handlowych. Zginęły e-papierosy oraz urządzenie służące do ubijania tytoniu.

"W trakcie przeszukania przy jednym z zatrzymanych, policjanci znaleźli saszetkę z gotówką w wysokości 18 tysięcy złotych, która również mogła pochodzić z przestępczego procederu. Dalsze czynności doprowadziły ich do miejsca zamieszkania zatrzymanych mężczyzn. Tam dokonali zatrzymania kolejnych dwóch osób mogących mieć związek z tą sprawą, a mianowicie 36-latka i 29-latka. W trakcie przeszukania lokalu zabezpieczone zostały tablety, konsola do gier oraz znaczne ilości środków odurzających" - informuje w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czekolada
Nie zapłaciła za kilkadziesiąt czekolad i kilka testów ciążowych
Bielany
perfumy
Ukradł perfumy, potraktował ochroniarza gazem
Wola
24-latek usłyszał osiem zarzutów
Włamał się do szkoły i kilku samochodów. Policja pokazała nagranie
Ursynów

Sześć dla starszego, jeden dla młodszego

Dotychczas zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn. 32-latek ma ich aż sześć. Dotyczą posiadania znacznej ilości środków odurzających, kradzieży z włamaniem, kradzieży oraz zniszczenia mienia. Prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem.

19-latek usłyszał natomiast zarzut dokonania kradzieży. 

"Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie" - dodaje podkom. Magdalena Gąsowska

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
Narzędzia zabezpieczone przez policjantów
Opowiadali, że są "poszukiwaczami metali". Bracia zostali zatrzymani
Wesoła
Odpowie za kradzież sprzed lat
Odpowie za kradzież sprzed lat. Bo zgubił rękawiczkę
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieE-papierosyPolicjaPiaseczno
Czytaj także:
Kierowca audi uderzył w bariery, był pod wpływem kokainy
Uderzył w bariery, był pod wpływem kokainy
Wola
Pożar hotelu i restauracji
Płonie hotel, na miejscu 140 strażaków
Okolice
bankomat shutterstock_2422664407
Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii
Okolice
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocna prohibicja w dwóch dzielnicach. Dziś decyzja
Klaudia Kamieniarz
Kadr z filmu "Żołnierki Ukrainy"
Filmy o sile ludzkiego ducha. 11 naszych produkcji na festiwalu EDUKINO
Okolice
Powstają murki oporowe w metrze
Z gruszki na taśmę. Tunele metra nabierają kształtów
Bemowo
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
Śródmieście
Nocna cisza alkoholowa ma obowiązywać w Śródmieściu
Radni warszawskiego Śródmieścia jednogłośni w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Śródmieście
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy na drodze
Okolice
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
Białołęka
Znaleziony w tunelu metra pies
Pies, który zatrzymał metro, czeka w schronisku na właściciela
Bielany
Wypadek w powiecie płońskim
Był pijany, wjechał w drzewo. Pasażer zginął, kierowca oskarżony
Okolice
Pociąg SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na peronie. Nastolatek ranny
Praga Północ
Straż KPN interweniuje z uwagi na nieodpowiedzialne zachowanie turystów
Przywiózł butlę gazową, rozłożył stolik i planował biwak w chronionej puszczy
Okolice
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Woda w 11 miejscowościach na Mazowszu nie nadaje się do picia
Okolice
26-latka usłyszała zarzut zabójstwa
Mężczyzna dźgnięty nożem. Nie żyje. Policja zatrzymała jego partnerkę
Bielany
Pan Mariusz z psem Lexem
Wzrok stracił nagle. Była złość na świat, ale ułożył sobie życie od nowa
Alicja Glinianowicz
Wizualizacja rozbudowy, widok części frontowej od Chłodnej
Wyjątkowy budynek, historyczne miejsce. Baptyści rozbudują kaplicę
Piotr Bakalarski
Przebudowana winda przy stacji PKP Gocławek
"Po starej windzie został jedynie fundament". Wygodniej na ważnym węźle
Praga Południe
Stacja metra Kabaty
Pies biegał po torach metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu
Bielany
Kwiatowe wieże na pętli Nowe Bemowo
Lato w doniczce. Miasto rozdaje kwiaty z pętli autobusowych i tramwajowych
Bemowo
Narkotyki (zdjęcie ilustracyjne)
Policyjna akcja w "zagłębiu narkotykowym", ośmiu zatrzymanych
Praga Północ
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"
Dariusz Gałązka
Stacja Warszawa Falenica
Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
Wawer
Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Do tramwaju i pociągu metra dołączył "chopinowski" autobus
Komunikacja
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
Okolice
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"
Bielany
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Pobicie, pożar i śmierć mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
Okolice
Wypadek samochodowy na krajowej "50", na odcinku Brok - Ostrów Mazowiecka
W wypadku zginął jego ojciec, on uciekł
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki