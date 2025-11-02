Logo TVN Warszawa
Pościg, rozbity radiowóz, zatrzymany 34-latek. Mamy nagranie

Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Niebezpieczne manewry kierowcy skody w Pęcicach (Mazowieckie)
Źródło: Internauta/Kontakt24
Policjanci z Pruszkowa zatrzymali podejrzewanego o niezatrzymanie się do kontroli. Wcześniej za kierowcą tym odbył się pościg, w wyniku którego policyjny radiowóz uderzył w drzewo, a jeden z funkcjonariuszy został ranny. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie od świadka.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Pęcicach w powiecie pruszkowskim. Pierwszy poinformował o nim serwis Miejski Reporter.

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła informację o tym, że policjanci prowadzili pościg za kierowcą skody, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. - W miejscowości Pęcice radiowóz na łuku drogi wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Kierującemu nic się nie stało. Drugi policjant został ranny. Trafił do szpitala - przekazał nam młodszy aspirant Paweł Chmura z KSP.

Policjant wskazał, że w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jezdnia o podłożu z betonowych płyt przechodzi w drogę szutrową.

"Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania" przyniosły skutek

Kierowca skody uciekł, jednak później komenda stołeczna poinformowała, że prowadzone dalej poszukiwania przyniosły skutek.

"Policjanci z Pruszkowa zatrzymali prawdopodobnego kierowcę skody, który dzisiaj przed południem nie zatrzymał się do kontroli drogowej w miejscowości Pęcice" - napisała KSP na platformie X.

"Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania bardzo szybko doprowadziły policjantów do miejsca, w którym ukrywał się mężczyzna. To 34-letni obywatel Polski. Był w przeszłości karany za różnego rodzaju przestępstwa. Obecnie nie posiada uprawnień do kierowania. Policjanci odnaleźli także poszukiwany samochód. Czynności w toku" – dodano.

"Stwarzał duże zagrożenie w ruchu"

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie od mężczyzny, który był świadkiem niebezpiecznej jazdy kierowcy skody. Autor filmu jechał z córką aleją Powstańców Warszawy w Pęcicach w kierunku Reguł.

- Na wysokości zjazdu na Malichy zaczął mnie wyprzedzać inny pojazd. Stwarzał duże zagrożenie w ruchu. Bardzo mnie zdenerwował tymi manewrami. Chciałem nawet za nim pojechać, ale tego nie zrobiłem ze względu na obecność córki w aucie - relacjonował autor nagrania.

Na filmie widzimy, że kierowca skody wyprzedził autora filmu na łuku drogi, tuż przed wysepką i pasami rozdzielającymi jezdnię. W tym miejscu wyprzedzanie jest zabronione. Następnie wyprzedzał inne pojazdy, jadące w kierunku Reguł. Jeden z pojazdów wyprzedził, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Graniczną. Chwilę później skręcił w lewo z lewego pasa jezdni.

Autor filmu przyznał, że samego pościgu nie widział. - Wcześniej widziałem, jak z komendy wyjeżdżają radiowozy, stąd też wiedziałem, że to jest ten pojazd, za którym jest pościg - wyjaśnił.

Mężczyzna zapowiedział też w rozmowie z redakcją Kontaktu24, że film przekaże policji.

Autorka/Autor: dg, akr, asz, kk/b, akw

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Internauta / Kontakt24

PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicja
