Policjanci prowadzili pościg, wypadli z drogi. Ranny funkcjonariusz

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w miejscowości Pęcice
Źródło: Google Earth
W Pęcicach pod Warszawą w trakcie pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli, policyjny radiowóz wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jeden z funkcjonariuszy został ranny. Kierowca, który uciekał, wciąż jest poszukiwany.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Pęcicach w powiecie pruszkowskim. Jako pierwszy poinformował o nim serwis Miejski Reporter.

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła informację o tym, że policjanci prowadzili pościg za kierowcą skody, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. - W miejscowości Pęcice radiowóz na łuku drogi wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Kierującemu nic się nie stało. Drugi policjant został ranny. Trafił do szpitala - przekazał nam młodszy aspirant Paweł Chmura z KSP.

Policjant wskazał, że w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jezdnia o podłożu z betonowych płyt przechodzi w drogę szutrową.

Kierowca skody nie został jeszcze ujęty. Trwają poszukiwania.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicja
