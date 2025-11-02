Do zdarzenia doszło w miejscowości Pęcice Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Pęcicach w powiecie pruszkowskim. Jako pierwszy poinformował o nim serwis Miejski Reporter.

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła informację o tym, że policjanci prowadzili pościg za kierowcą skody, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. - W miejscowości Pęcice radiowóz na łuku drogi wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Kierującemu nic się nie stało. Drugi policjant został ranny. Trafił do szpitala - przekazał nam młodszy aspirant Paweł Chmura z KSP.

Policjant wskazał, że w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jezdnia o podłożu z betonowych płyt przechodzi w drogę szutrową.

Kierowca skody nie został jeszcze ujęty. Trwają poszukiwania.