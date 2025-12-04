86-latka na rowerze potrącona przez samochód

Otwock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Kołłątaja oraz Majowej.

- Kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystkę. Poszkodowana to kobieta w wieku 86 lat. Odniosła obrażenia i została zabrana do szpitala - poinformował aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Miejsce zdarzenia zabezpieczały dwa zastępy straży pożarnej. Wciąż trwają czynności policji, która ustala okoliczności i przebieg wypadku. Są utrudnienia w ruchu. Ulica Kołłątaja w kierunku Świderskiej jest zamknięta.