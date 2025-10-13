Rasistowska napaść na 11-latka. Sprawca poszukiwany

Jak informuje prokuratura, do zdarzenia doszło 25 września w godzinach popołudniowych na osiedlu bloków przy ulicy Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Chłopiec był wtedy na podwórku ze swoim kolegą.
Zaatakował chłopca. Powód? Kolor skóry
Tego samego dnia na komendę w Ostrowi Mazowieckiej zgłosiła się matka 11-latka i złożyła zawiadomienie o przestępstwie.
- Podała, że wobec jej jedenastoletniego syna przypadkowy dorosły mężczyzna użył obraźliwych słów, a następnie dwukrotnie kopnął go w okolice uda. Te obraźliwe słowa wyraźnie wynikały z koloru skóry dziecka i jego przynależności rasowej. Ustalono, iż matka dziecka jest Polką, natomiast ojciec Nigeryjczykiem - przekazała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
W piątek Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej wszczęła śledztwo w tej sprawie. Czynności są prowadzone w kierunku artykułu 257 Kodeksu karnego, czyli napaści z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej oraz artykułu 119 dotyczącego stosowania przemocy wobec osoby "z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości".
- Aktualnie trwają czynności mające na celu ustalenie sprawcy - dodała prokurator Łukasiewicz.
