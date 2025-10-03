Pędził 163 kilometry na godzinę w terenie zabudowanym

Do zdarzenia doszło w środę. Policjanci z żyrardowskiej drogówki przeprowadzili kontrolę drogową, podczas której namierzyli kierowcę bmw, pędzącego z zawrotną prędkością 163 kilometrów na godzinę, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie do 50.
- Za kierownicą siedział 32-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy, zamieszkały na terenie powiatu grodziskiego. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy - poinformowała sierżant sztabowy Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
Stracił prawo jazdy, dostał wysoki mandat
- W konsekwencji swoich nieodpowiedzialnych działań mężczyzna stracił prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Został również ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jego konto kierowcy dopisano 15 punktów karnych - dodała policjantka.
Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków na drogach.
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Żyrardowie