Wjechał pod szynobus. Zginęła pasażerka

Ogorzelice. Auto wjechało pod szynobus. Nie żyje pasażerka Źródło: KMP Płock

Do wypadku doszło po godzinie 14. w Ogorzelicach (powiat płocki) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 54-letni kierujący BMW wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus.

Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej na miejscu zmarła pasażerka auta. Natomiast kierujący autem trafił z obrażeniami do szpitala.

Nie żyje pasażerka Źródło: KMP Płock

Kierowca był trzeźwy

- Badania wykazały, że zarówno on, jak i 57-letni maszynista szonobusu, byli trzeźwi. Szynobusem podróżowało dziewięć osób, w tym sześcioro pasażerów. Żadna z tych osób nie doznała poważnych obrażeń - przekazuje podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Droga i przejazd kolejowy w miejscu zdarzenia są całkowicie zablokowane. Utrudnienia mogą potrwać tam do godz. 20. Policja ustala szczegóły zdarzenia.

Opracował Tomasz Mikulicz /tok