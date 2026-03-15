Wjechał pod szynobus. Zginęła pasażerka

Do wypadku doszło po godzinie 14. w Ogorzelicach (powiat płocki) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 54-letni kierujący BMW wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus.
Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej na miejscu zmarła pasażerka auta. Natomiast kierujący autem trafił z obrażeniami do szpitala.
Kierowca był trzeźwy
- Badania wykazały, że zarówno on, jak i 57-letni maszynista szonobusu, byli trzeźwi. Szynobusem podróżowało dziewięć osób, w tym sześcioro pasażerów. Żadna z tych osób nie doznała poważnych obrażeń - przekazuje podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Droga i przejazd kolejowy w miejscu zdarzenia są całkowicie zablokowane. Utrudnienia mogą potrwać tam do godz. 20. Policja ustala szczegóły zdarzenia.
