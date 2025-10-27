Logo TVN Warszawa
Nocne poszukiwania dwóch harcerzy

Służby poszukiwały w lesie dwóch zaginionych harcerzy (zdj. ilustracyjne)
Jak nie zgubić się w lesie?
Źródło: Echa Leśne / Lasy Państwowe
Policjanci i strażacy poszukiwali w nocy z soboty na niedzielę dwóch nastoletnich harcerzy z Warszawy. Po kilku godzinach odnaleźli ich w namiocie niedaleko od miejsca, w którym mieli się pierwotnie stawić. 15-latkowie byli pewni, że rozbili obóz we właściwej lokalizacji.

Policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego otrzymali w nocy z soboty na niedzielę zgłoszenie o zaginięciu dwóch 15-latków z Warszawy. Wkrótce do akcji zostały zmobilizowane służby: funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, OSP Ratownictwo Wodne, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goławicach Pierwszych, policjanci z Oddziałów Prewencji w Piasecznie oraz harcerze.

"Z ustaleń wynika, że dwaj 15-latkowie pociągiem przyjechali z Warszawy do stacji Brody Warszawskie, a następnie pieszo mieli pokonać drogę prowadzącą przez tereny leśne, aż do jednej z wsi w gminie Pomiechówek. W wyznaczonym miejscu jednak się nie pojawili" - relacjonuje komisarz Joanna Wielocha.

Rozbili namiot i poszli spać

Poszukiwania koncentrowały się na terenie kompleksu leśnego. Policja podkreśla, że nocą było to szczególnie wymagające zadanie ze względu na ograniczoną widoczność i trudne warunki terenowe.

Po około dwóch godzinach udało się zlokalizować harcerzy. "Chłopcy usłyszeli sygnały dźwiękowe radiowozu, po czym włączyli latarki, dzięki czemu zostali zauważeni. Spali w namiocie, który samodzielnie rozstawili w lesie, około 2,6 kilometra od wyznaczonego miejsca noclegowego. Byli przekonani, że rozbili namiot we właściwej lokalizacji, dlatego nie kontaktowali się z innymi osobami" - wyjaśnia kom. Wielocha.

Nastolatkowie byli w dobrym stanie i nie wymagali hospitalizacji. Policja przekazała ich pod opiekę dorosłych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
Poszukiwania zaginionego 28-latka
"Był mocno wyziębiony i skrajnie wyczerpany"
Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tadeas-P/Shutterstock

Nowy Dwór Mazowiecki
