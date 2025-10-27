Nocne poszukiwania dwóch harcerzy

Jak nie zgubić się w lesie? Źródło: Echa Leśne / Lasy Państwowe

Policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego otrzymali w nocy z soboty na niedzielę zgłoszenie o zaginięciu dwóch 15-latków z Warszawy. Wkrótce do akcji zostały zmobilizowane służby: funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, OSP Ratownictwo Wodne, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goławicach Pierwszych, policjanci z Oddziałów Prewencji w Piasecznie oraz harcerze.

"Z ustaleń wynika, że dwaj 15-latkowie pociągiem przyjechali z Warszawy do stacji Brody Warszawskie, a następnie pieszo mieli pokonać drogę prowadzącą przez tereny leśne, aż do jednej z wsi w gminie Pomiechówek. W wyznaczonym miejscu jednak się nie pojawili" - relacjonuje komisarz Joanna Wielocha.

Rozbili namiot i poszli spać

Poszukiwania koncentrowały się na terenie kompleksu leśnego. Policja podkreśla, że nocą było to szczególnie wymagające zadanie ze względu na ograniczoną widoczność i trudne warunki terenowe.

Po około dwóch godzinach udało się zlokalizować harcerzy. "Chłopcy usłyszeli sygnały dźwiękowe radiowozu, po czym włączyli latarki, dzięki czemu zostali zauważeni. Spali w namiocie, który samodzielnie rozstawili w lesie, około 2,6 kilometra od wyznaczonego miejsca noclegowego. Byli przekonani, że rozbili namiot we właściwej lokalizacji, dlatego nie kontaktowali się z innymi osobami" - wyjaśnia kom. Wielocha.

Nastolatkowie byli w dobrym stanie i nie wymagali hospitalizacji. Policja przekazała ich pod opiekę dorosłych.

