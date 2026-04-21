Przechodziła w pobliżu skrzyżowania, potrącił ją kierowca busa. Piesza nie przeżyła
Do wypadku doszło około godziny 9.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 30-letni kierujący busem potrącił 73-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym. Niestety, piesza w wyniku odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu. Kierujący był trzeźwy. Droga w miejscu zdarzenia była czasowo całkowicie zablokowana. Na miejscu pracowały służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łosisach aspirant Weronika Wujek.
Policja przy okazji zaapelowała do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań oraz w obszarze zabudowanym.
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Nowe Hołowczyce
