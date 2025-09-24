Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje. Śledztwo

Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Nasielsku (Mazowsze)
Źródło: Google Maps
Prokuratura Rejonowa w Pułtusku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci pięcioletniego Antosia. Podczas wycinki drzewa na chłopca spadł konar. Dziecko zmarło w szpitalu.

"Prokuratura Rejonowa w Pułtusku wszczęła śledztwo w sprawie pozostawienia w dniu 12 września 2025 roku w m. L. gm. Nasielsk bez opieki małoletniego Antoniego R., który w sposób niekontrolowany przemieścił się w strefę wycinki drzewa, a następnie został przygnieciony przez spadający konar i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń" - przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Śledztwo jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów.

Przygniótł go spadający konar

Z ustaleń śledczych wynika, że bezpośrednio przed zdarzeniem opiekę na dzieckiem sprawowała jego matka. Kobieta z uwagi na dolegliwości związane z zaawansowaną ciąża poszła do domu. Chłopiec na polecenie ojca, w towarzystwie dwojga innych dzieci w wieku 10 i 11 lat, miał również wrócić do domu.

"Ojciec przystąpił do wycinki drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie działki. Był przekonany, że dziećmi opiekuje się jego partnerka. Antoni w sposób niezauważony przez inne dorosłe osoby wyszedł poza obręb posesji. Ojciec zauważył chłopca dopiero, gdy przygniótł go spadający konar" - poinformowała prokuratura.

Prokuratura przekazała, że pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, przetransportowania pogotowiem lotniczym do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, dziecko zmarło 13 września 2025 roku. "Została przeprowadzona sekcja. Przyczyną śmierci dziecka był uraz czaszkowo - mózgowy" - dodano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła. Wyrok

Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła. Wyrok

Alicja Glinianowicz
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód

Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód

Mokotów

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Prokuratura
Czytaj także:
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
Śródmieście
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Cios korkociągiem w okolice oka
Okolice
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
Ulice
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka
Okolice
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził
Wilanów
Zderzenie na S2
Zderzenie tirów na S2. Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka
Wawer
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
Okolice
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków
Klaudia Kamieniarz
Budowa bazy metra STP Mory
Tu metro wyjedzie na powierzchnię
Piotr Bakalarski
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Duża aula, laboratoria, ogród na dachu. Nowy budynek uniwersytecki otwarty
Ochota
Pożar budynku przy Żwirki i Wigury
Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka
Ochota
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Radczyni prawna trafiła do aresztu za jazdę po pijanemu
Okolice
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Uderzył autem w policjanta, wiózł go na masce. Odpowie także za kradzież
Okolice
Komenda Stołeczna Policji
W środę powołanie nowego szefa stołecznej policji
Śródmieście
Tragiczny wypadek w Parku Praskim
Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła. Wyrok
Alicja Glinianowicz
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Mężczyzna zatrzymany
Praga Północ
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Dym w archiwum UOKiK i ewakuacja
Śródmieście
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus nie będzie "królem powiatu makowskiego"
Okolice
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
Okolice
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
Śródmieście
Prom Gassy - Karczew
Po 11 latach kończą działalność, promu nie będzie. Ruch należy do samorządów
Alicja Glinianowicz
Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę
Zatrzymali 16-latka wracającego z urodzin i wezwali jego matkę
Okolice
Policjanci odnaleźli zaginionego ośmiolatka
Ośmiolatek zniknął w tłumie na bulwarach
Śródmieście
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona
Praga Północ
Strażnicy miejscy przerwali jazdę motocykliście
W klapkach, bez kasku i prawa jazdy
Praga Południe
Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku
Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina
Włochy
Badacze znaleźli szczątki prawdopodobnie ofiar niemieckich nalotów
Wyrównywali teren, znaleźli szczątki. To mogą być ofiary bombardowań
Katarzyna Kędra
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności dziewczyny, groźby wobec jej matki. Lekarz oskarżony
Okolice
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki