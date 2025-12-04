Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"

Do zdarzenia doszło w miejscowości Mrozy Źródło: Google Earth

O zdarzeniu dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Jak przekazał, w czwartek około godziny 12 straż pożarna oraz policja interweniowały w jednym z domów w miejscowości Mrozy. - Znaleziono tam ciało mężczyzny z rozległym urazem głowy - przekazał nasz reporter.

Informację o śmierci mężczyzny potwierdził w rozmowie z naszą redakcją prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

- W jednym z pomieszczeń znajdowały się zwłoki 51-letniego mieszkańca miejscowości Mrozy. Aktualnie są prowadzone czynności pod nadzorem prokuratora - poinformował Świderski.

Śledczy nie udzielają na ten moment więcej informacji na temat okoliczności zdarzenia.