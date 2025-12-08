Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa

Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach przesłuchała Elżbietę P. - Kobieta została zatrzymania w czwartek. W piątek został postawiony jej zarzut zabójstwa Dariusza P. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu jednak odmówiła składania wyjaśnień - poinformował w rozmowie z naszą redakcją prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Elżbieta P. to żona zamordowanego 51-latka, właściciela stacji benzynowej.

- W piątek sąd na wniosek prokuratora prokuratury rejonowej w Mińsku Mazowieckim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w postaci aresztowania na okres 3 miesięcy - dodał prokurator Świderski.

"Ciało mężczyzny z rozległym urazem głowy"

W miniony czwartek około godziny 12 straż pożarna oraz policja interweniowały w jednym z domów w miejscowości Mrozy. - Znaleziono tam ciało mężczyzny z rozległym urazem głowy - przekazał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.