Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa

Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło: TVN24
50-letnia Elżbieta P. usłyszała w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach zarzut zabójstwa swojego męża Dariusza P. Została tymczasowo aresztowana.

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach przesłuchała Elżbietę P. - Kobieta została zatrzymania w czwartek. W piątek został postawiony jej zarzut zabójstwa Dariusza P. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu jednak odmówiła składania wyjaśnień - poinformował w rozmowie z naszą redakcją prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Elżbieta P. to żona zamordowanego 51-latka, właściciela stacji benzynowej.

- W piątek sąd na wniosek prokuratora prokuratury rejonowej w Mińsku Mazowieckim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w postaci aresztowania na okres 3 miesięcy - dodał prokurator Świderski.

"Ciało mężczyzny z rozległym urazem głowy"

W miniony czwartek około godziny 12 straż pożarna oraz policja interweniowały w jednym z domów w miejscowości Mrozy. - Znaleziono tam ciało mężczyzny z rozległym urazem głowy - przekazał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Prokuratura Sąd
