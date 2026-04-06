Płonęła turbina wiatrowa. Strażacy o uderzeniu pioruna

Pożar turbiny wiatrowej Źródło: OSP Wiśniew, OSP Jakubów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Służby zgłoszenie o pożarze otrzymały około godziny 21 w niedzielę.

- Otrzymaliśmy informacje o pożarze turbiny w miejscowości Rządza. Na miejscu zastaliśmy płonący wiatrak na wysokości 70 metrów - podał nam mł. bryg. Kamil Płochocki z zespołu prasowego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Strażacy odłączyli zasilanie elektryczne, a następnie ich działania skupiły się na gaszeniu pożaru oraz iskier opadajacych na sąsiednie działki.

Pożar turbiny wiatrowej Pożar turbiny wiatrowej Źródło: OSP Wiśniew Pożar turbiny wiatrowej Źródło: OSP Wiśniew Pożar turbiny wiatrowej Źródło: OSP Wiśniew Pożar turbiny wiatrowej Źródło: OSP Jakubów Pożar turbiny wiatrowej Źródło: OSP Jakubów

- Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było uderzenie pioruna. Działania zakończyliśmy około drugiej w nocy, cała akcja gaśnicza trwała około sześciu godzin - dodał strażak.

Na miejscu pracowało sześć zastepów straży pożarnej - w tym jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego oraz trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożatnej - Wiśniew, Jakubów i Łaziska. Na miejscu była także policja.

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

OGLĄDAJ: TVN24 HD