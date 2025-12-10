Pożar w sklepie z artykułami BHP

Pięć zastępów straży pożarnej zostało skierowanych do Milanówka na ulicę Królewską. Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 19.25.
- Pożar wybuchł w centrum BHP. Objęte nim było jedno pomieszczenie sklepu z artykułami BHP. Ogień wychodził przez okna - poinformował mł. asp. RafaŁ Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
Strażacy zlokalizowali pożar o godzinie 19.40. Ich działania powoli się kończą.
Przeczytaj także: Rozbity tir zablokował ważną trasę
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock