Pożar w sklepie z artykułami BHP

Pięć zastępów straży pożarnej zostało skierowanych do Milanówka na ulicę Królewską. Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 19.25.

- Pożar wybuchł w centrum BHP. Objęte nim było jedno pomieszczenie sklepu z artykułami BHP. Ogień wychodził przez okna - poinformował mł. asp. RafaŁ Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Strażacy zlokalizowali pożar o godzinie 19.40. Ich działania powoli się kończą.

