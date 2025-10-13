Uratowali ptaka uwięzionego w kominie

II Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków Źródło: Klemens Leczkowski, TVN Warszawa

Do zdarzenia doszło w sobotę. Tego dnia druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w podwarszawskich Markach o godzinie 8.20 zostali zadysponowani do zdarzenia przy ulicy Fabrycznej. Miało tam miejsce potrącenie człowieka.

Ptak utknął w kominie

W drodze powrotnej dyżurny straży pożarnej w Wołominie skierował wracających ratowników do kolejnego zgłoszenia. Okazało się, że ptak został uwięziony w przewodzie kominowym.

"Po chwili gimnastyki udało się naszego skrzydlatego 'poszkodowanego' bezpiecznie wydostać. Ptak odleciał, jak tylko poczuł powietrze jakby chciał nam przypomnieć, jak cenne jest życie i wolność" – wskazali w mediach społecznościowych strażacy z OSP w Markach.