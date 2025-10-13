Logo TVN Warszawa
Uratowali ptaka uwięzionego w kominie

Nietypowa interwencja strażaków
II Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków
Źródło: Klemens Leczkowski, TVN Warszawa
Pracowitą sobotę mają za sobą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Najpierw zostali wezwani do potrącenia człowieka, a w drodze powrotnej musieli pomóc zwierzęciu.

Do zdarzenia doszło w sobotę. Tego dnia druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w podwarszawskich Markach o godzinie 8.20 zostali zadysponowani do zdarzenia przy ulicy Fabrycznej. Miało tam miejsce potrącenie człowieka.

Nietypowa interwencja strażaków
Nietypowa interwencja strażaków
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Markach / Facebook

Ptak utknął w kominie

W drodze powrotnej dyżurny straży pożarnej w Wołominie skierował wracających ratowników do kolejnego zgłoszenia. Okazało się, że ptak został uwięziony w przewodzie kominowym.

"Po chwili gimnastyki udało się naszego skrzydlatego 'poszkodowanego' bezpiecznie wydostać. Ptak odleciał, jak tylko poczuł powietrze jakby chciał nam przypomnieć, jak cenne jest życie i wolność" – wskazali w mediach społecznościowych strażacy z OSP w Markach.

Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"
Papuga w restauracji
Papuga usiadła na ramieniu jednego z gości restauracji i nie chciała odlecieć
Śródmieście
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
Praga Północ

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Markach / Facebook

ptakiOchotnicza Straż Pożarna
