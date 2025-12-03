Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Materiały wybuchowe w teatrze. Ruch prokuratury

Ładunek wybuchowy w teatrze. Służby prowadziły działania
Teatr Dramatyczny w Płocku
Źródło: Google
Materiały wybuchowe znalezione w piwnicy płockiego teatru postawiły na nogi służby. Ewakuowano 32 osoby. Prokuratura informuje, że niebezpieczne znalezisko zbadają teraz biegli z zakresu balistyki.

- Pierwsze czynności w tej sprawie były wykonane wczoraj, zostało zabezpieczone miejsce zdarzenia oraz znalezione przedmioty. Odbyło się też przeszukanie mieszkania, w którym żyła osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że mogła mieć związek z tą sprawą – poinformował nas w środę przed południem prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Służby nie informują o szczegółach akcji prowadzonej w miejscu zamieszkania osoby zmarłej.

Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy

PŁOCK

Biegły zbada materiały

Jak zaznacza prokurator, na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, a postępowanie nie zostało jeszcze formalnie wszczęte. Zbierany jest materiał dowodowy.

- Prokuratura planuje wszcząć śledztwo z artykułu 171 Kodeksu karnego, czyli o nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych. Czekamy na dokumentację policji, która pracowała na miejscu. Zabezpieczone przedmioty zostały odtransportowane do miejsc odpowiednich do przechowywania tego przedmiotów w Warszawie lub Radomiu. Zostaną one poddane analizie biegłych z zakresu balistyki – wyjaśnia prok. Maliszewski.

Według wstępnych ustaleń, wśród znalezionych przedmiotów były nie tylko materiały pirotechniczne, ale także ładunek wybuchowy i broń palna. Jednak, jak zastrzega prokuratura, aby mieć pewność, że nie była to atrapa, należy potwierdzić to badaniami.

- Potrzebujemy ekspertyz czy są to materiały zabronione prawem czy też nie – precyzuje prokurator.

Służby w teatrze, ewakuacja

Informację o przedmiotach odkrytych podczas prac porządkowych w piwnicy Teatru Dramatycznego w Płocku przekazali policji we wtorek w południe pracownicy placówki. Funkcjonariusze zdecydowali o ewakuacji gmachu - opuściło go około 30 osób. Na miejsce została wezwana wyspecjalizowana policyjna grupa do ustalenia rodzaju znalezionych materiałów i przeszukania budynku.

Przeszukanie w teatrze trwało we wtorek do późnego wieczora. Jeszcze przed jego zakończeniem policja podała, że funkcjonariusze potwierdzili, że jeden ze znalezionych przedmiotów to ładunek wybuchowy. Podano też informację o przedmiotach "wykazujących właściwości bojowe".

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że odnalezione przedmioty mogły znajdować się w piwnicy od co najmniej kilku miesięcy. - Najprawdopodobniej należały do byłego pracownika teatru, który zmarł kilka miesięcy temu - podała podkom. Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.

Od jednego z pracowników teatru Polska Agencja Prasowa dowiedziała się, że mężczyzna zajmował się pirotechniką na potrzeby spektakli i miał stosowne do tego uprawnienia. Z kolei źródło zbliżone do służb przekazało PAP, że weryfikowana będzie wersja o tym, że mężczyzna ten był kolekcjonerem tego typu przedmiotów. 

"Wróciliśmy do pracy"

- Teatr funkcjonuje normalnie, nie ma zakłóceń w pracy. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że wczorajsza ewakuacja odbyła się bardzo sprawnie, pracownicy byli wielokrotnie szkoleni w tym temacie – przyznał w środę w rozmowie z tvnwarszawa.pl Wojciech Jasiński, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych teatru.

Dyrekcja instytucji nie wypowiada się co do samego zdarzenia i znalezionych przedmiotów, wskazując, że jest to "przedmiotem działania służb".

Oświadczenie teatru zostało zamieszczone też w mediach społecznościowych. "Służby zakończyły działania w naszym teatrze. Budynek został sprawdzony i jest w pełni bezpieczny. Policji, Staży Pożarnej i Straży Miejskiej dziękujemy za profesjonalizm i zaangażowanie. Wróciliśmy do pracy, wszystkie zaplanowane spektakle i działania odbywają się zgodnie z repertuarem" - czytamy na Facebooku Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Płocku

Udostępnij:
Czytaj także:
Zderzenie w al. Krakowskiej w okolicach Tarczyna
Samochód zawisł na barierach. "Kierująca zlekceważyła czerwone światło"
Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Policjanci odzyskali "uprowadzonego goryla"
Zatrzymanie podejrzanego o atak nożem podczas Dni Ursynowa
Atak nożem na plenerowej imprezie. Nowe informacje
Ursynów
Świąteczny pociąg metra
"Maszynista nie wyhamował". Świąteczny pociąg metra uszkodzony
Bemowo
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina
Śródmieście
Iluminacja świąteczna w Warszawie
27-metrowa choinka i tysiące światełek. Startuje świąteczna iluminacja
Śródmieście
Ładunek wybuchowy w płockim teatrze
Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy
PŁOCK
22-latek został zatrzymany do kontroli
Prowadził pijany, w samochodzie miał otwartą puszkę piwa
Przemek zginął w wypadku samochodowym
Przemek nie żyje, "już nie ma w domu radości". Ruszył proces kierowcy
Alicja Glinianowicz
85-latka przekazała oszustom ponad 60 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Zaciągnęła kredyty, licząc na zysk z inwestycji. Została oszukana
Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Został namalowany w XVII wieku. Trafił do rejestru zabytków
Psem zaopiekowali się policjanci
Pies wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. Przejechał 30 kilometrów
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek ważył niecałe 10 kilogramów. Matka skazana za usiłowanie zabójstwa
Potrącenie nagrała kamera monitoringu
Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka
Praga Północ
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Skontrolowali ponad 200 kierowców przewozów osób. Niemal połowę ukarali mandatami
Śródmieście
Spółdzielnia apeluje o niedokarmianie dzików
Dzik dokarmiany marchewkami wyrzucanymi przez okno. Apel spółdzielni
Wawer
Pijany kierowca uszkodził rogatki i sygnalizator
Pijany kierowca wypadł z drogi, ściął rogatki i sygnalizator. Nagranie
Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie stoją już na Polu Mokotowskim. Wkrótce ruszą prace wykończeniowe
Mokotów
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802
Zderzenie z szambiarką. Jedna osoba ranna
Policjanci znaleźli narkotyki
W łazience i piwnicy miał narkotyki. Wcześniej był notowany
Bemowo
Problem dotyczy odbioru odpadów zielonych z ogrodów i posesji (zdj. ilustracyjne)
Zawieszają odbiór bioodpadów
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
Bemowo
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Podczas remontu ambony odkryli zamurowane przejście
Poufne dokumenty przy Wale Miedzeszyńskim
Ich uwagę zwróciła ostra biel. W trawie leżały dokumenty
Wawer
Strażacy nie mogli przejechać
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu. Nowe nagranie
Stadion Radomiaka Radom
Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przejechała nowym torowiskiem. Termin podtrzymany
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki