Jak poinformował nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, dyżurny odebrał zgłoszenie dotyczące kierującego koparką, który miał zjechać na pobocze i doprowadzić do przewrócenia maszyny. Na miejscu policjanci zastali wywrócony pojazd, ale kierowcy nie było.

- Po chwili został on zatrzymany przez policjantów kilkaset metrów dalej w lesie. Od 28-letniego mieszkańca powiatu łomżyńskiego wyczuwalny był alkohol. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad dwa promile. Mężczyznę poddano także badaniu retrospekcyjnemu. Policjanci zatrzymali nieodpowiedzialnemu kierowcy prawo jazdy. Niebawem poniesie on surowe konsekwencje prawne - przekazał nadkomisarz Żerański.

