Pomyliła hamulec z gazem. Auto wbiło się w budynek

Policjanci zostali skierowani do Lesznowoli, na ulicę Króla Maciusia. 57-latka, siedząca za kierownicą auta marki Zeekr, pomyliła gaz z hamulcem. "Uszkodziła bramę, zaparkowanego na terenie osiedla lexusa, a następnie wjechała w ścianę budynku" - opisała w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.
Nikt w tym zdarzeniu nie doznał obrażeń. Duże uszkodzenia widać na domu, auto wbiło się w elewację. Oderwała się część ściany. Mocno uszkodzony jest także samochód.
Jak podali funkcjonariusze, kierująca otrzymała mandat karny w wysokości 5000 złotych.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno