Pomyliła hamulec z gazem. Auto wbiło się w budynek

17.05.2018 | Pomyliła pedał gazu z hamulcem. Egzamin skończyła w krzakach Źródło: TVN 24 Poznań, WORD w Kaliszu

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci zostali skierowani do Lesznowoli, na ulicę Króla Maciusia. 57-latka, siedząca za kierownicą auta marki Zeekr, pomyliła gaz z hamulcem. "Uszkodziła bramę, zaparkowanego na terenie osiedla lexusa, a następnie wjechała w ścianę budynku" - opisała w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.

Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom Źródło: Policja Piaseczno

Nikt w tym zdarzeniu nie doznał obrażeń. Duże uszkodzenia widać na domu, auto wbiło się w elewację. Oderwała się część ściany. Mocno uszkodzony jest także samochód.

Jak podali funkcjonariusze, kierująca otrzymała mandat karny w wysokości 5000 złotych.