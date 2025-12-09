Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pomyliła hamulec z gazem. Auto wbiło się w budynek

Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom
17.05.2018 | Pomyliła pedał gazu z hamulcem. Egzamin skończyła w krzakach
Źródło: TVN 24 Poznań, WORD w Kaliszu
Kierująca samochodem osobowym wjechała w budynek. Auto wbiło się w jedną ze ścian.

Policjanci zostali skierowani do Lesznowoli, na ulicę Króla Maciusia. 57-latka, siedząca za kierownicą auta marki Zeekr, pomyliła gaz z hamulcem. "Uszkodziła bramę, zaparkowanego na terenie osiedla lexusa, a następnie wjechała w ścianę budynku" - opisała w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.

Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom
Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom
Źródło: Policja Piaseczno

Nikt w tym zdarzeniu nie doznał obrażeń. Duże uszkodzenia widać na domu, auto wbiło się w elewację. Oderwała się część ściany. Mocno uszkodzony jest także samochód.

Jak podali funkcjonariusze, kierująca otrzymała mandat karny w wysokości 5000 złotych.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno

Udostępnij:
TAGI:
MandatysamochódPolicja
Czytaj także:
Reduta Ordona
Jej obronę opisywał Mickiewicz. Radni apelują o ochronę Reduty Ordona
Ochota
Nie żyje 46-letnia kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia z byłą żoną i śmiertelny cios. 46-latka nie żyje, pomoc wezwało dziecko
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel
Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Nie żyje pieszy potrącony przez tramwaj w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście
Funkcjonariusze kontrolują przewoźnika
Wozili pasażerów. W Polsce byli nielegalnie
Praga Północ
Pięciolatek podróżował miejskim autobusem bez opieki
Pięciolatek wymknął się mamie i ruszył w podróż autobusem
Włochy
Krzysztof i Dorota Brejzowie przed drugą rozprawą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Brejza kontra Kaczyński. Prezes nie stawił się w sądzie
Śródmieście
Trwa rewitalizacja drewniaka Burkego
Ten dom to unikat. Odzyskuje dawny wygląd
Praga Północ
Most Krasińskiego zawieszony
Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia
Żoliborz
Fajerwerki [zdjęcie ilustracyjne]
Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku
O krok od tragedii
Zeskoczył z lawety wprost pod ciężarówkę
Ursynów
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
Tir stanął w poprzek
Rozbity tir zablokował ważną trasę
Autobusy Solaris
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję
Komunikacja
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Bagaż w pociągu, metro kursowało w dwóch pętlach
Komunikacja
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
Spłonęła drewniana dzwonnica na Kamionku
Podpalił zabytkową dzwonnicę. Nie wie dlaczego
Praga Południe
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
Śródmieście
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"
Białołęka
Hala Gwardii na wizualizacjach
Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii
Śródmieście
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
Mokotów
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia
Sztucer myśliwski i amunicja bez pozwolenia. A właściciel pijany
Bielany
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
Praga Południe
Zderzenie na Muranowie
Czołowe zderzenie na Muranowie
Śródmieście
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Jechał pijany i z zakazem kierowania. Policjantom chciał wręczyć łapówkę
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki