Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem

- O godzinie 18.32 dyżurny straży pożarnej w Legionowie odebrał zgłoszenie o pożarze zbiornika z gazem na terenie posesji prywatnej w Józefowie na ulicy Szkolnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar strumieniowy gazu, stuprocentowego propanu, wydobywającego się przez zawór bezpieczeństwa. Płomień miał wysokość około jednego metra - informuje w rozmowie z nami aspirant Bartłomiej Trzaskoma z legionowskiej straży pożarnej. - Nasze działania polegały na zdmuchnięciu płomienia i zakręceniu zaworu.
W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.
Prawie pięć tysięcy litrów propanu
Jak dodał strażak, w zbiorniku podziemnym w momencie wybuchu pożaru znajdowało się 4850 litrów czystego propanu.
- Na chwilę obecną działania prowadzą jeszcze cztery zastępy straży oraz serwisanci, którzy w chwili zdarzenia byli na miejscu - uzupełnił asp. Trzaskoma.
Do zdarzenia doszło na drodze wewnętrznej, droga główna jest w obydwu kierunkach przejezdna.
Autorka/Autor: ag
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock