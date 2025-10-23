Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem

Groźny wypadek w Malborku (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim
Źródło: Google Earth
Na jeden z posesji w Józefowie pod Legionowem doszło do wybuchu gazu, który ulatniał się z podziemnego zbiornika. W zbiorniku było blisko pięć tysięcy litrów czystego propanu.

- O godzinie 18.32 dyżurny straży pożarnej w Legionowie odebrał zgłoszenie o pożarze zbiornika z gazem na terenie posesji prywatnej w Józefowie na ulicy Szkolnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar strumieniowy gazu, stuprocentowego propanu, wydobywającego się przez zawór bezpieczeństwa. Płomień miał wysokość około jednego metra - informuje w rozmowie z nami aspirant Bartłomiej Trzaskoma z legionowskiej straży pożarnej. - Nasze działania polegały na zdmuchnięciu płomienia i zakręceniu zaworu.

W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Prawie pięć tysięcy litrów propanu

Jak dodał strażak, w zbiorniku podziemnym w momencie wybuchu pożaru znajdowało się 4850 litrów czystego propanu.

- Na chwilę obecną działania prowadzą jeszcze cztery zastępy straży oraz serwisanci, którzy w chwili zdarzenia byli na miejscu - uzupełnił asp. Trzaskoma.

Do zdarzenia doszło na drodze wewnętrznej, droga główna jest w obydwu kierunkach przejezdna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda

Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda

Pożar kamienicy w centrum Katowic. Ogień na wszystkich piętrach

Pożar kamienicy w centrum Katowic. Ogień na wszystkich piętrach

TVN24

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnapożar
Czytaj także:
Straż Pożarna: w Sylwestra ponad tysiąc pożarów
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda
Okolice
Wypadek autobusu
Ciężarówką w autobus, cztery osoby w szpitalu
Mokotów
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
Wprowadzili na rynek 2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
Praga Północ
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
Okolice
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
Okolice
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
Okolice
Kierowca wpadł podczas kontroli trzeźwości (zdjęcie ilustracyjne)
Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem
Okolice
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli ją wcześnie rano w kościele. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta
Praga Południe
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Po koncercie białoruskiego rapera mieli zostać wydaleni z Polski. Poprosili o azyl
Praga Południe
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
Białołęka
Gęś domowa (Anser cygnoides domesticus)
Gęsi wysłane w paczkach, jedna nie przeżyła. Ruch prokuratury
Okolice
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
Śródmieście
Pacjentka zaatakowała lekarza (zdjęcie ilustracyjne)
"Zablokowała lekarzowi wyjście i zacisnęła na jego szyi stetoskop"
Praga Północ
Piotr Alexewicz
Nagrody pozaregulaminowe przyznane, pięć dla Piotra Alexewicza
Śródmieście
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w pięciu dzielnicach. Utrudnienia
Ulice
Zrzuty z ekranu telefonu pokazujące między innymi miejsca ukrycia narkotyków
W sieci prowadził "sklep" z narkotykami
Włochy
Pasażerka zapłaciła niebotyczną kwotę za kurs taksówką (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaciła ponad 700 złotych za sześciokilometrowy kurs
Praga Południe
The Cookers
Amerykańskie gwiazdy będą tu tylko na deser
Śródmieście
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Wybuchy i przeloty dronów. Dziś głośne ćwiczenia
Ochota
57-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał gotówkę i na jego rękach zacisnęły się kajdanki
Okolice
Tianyao Lyu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym
Bemowo
Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
"Upust emocji" po kłótni z partnerką i zniszczone przypadkowe auto
Okolice
Po zderzeniu dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala
Manewr "w ostatniej chwili" i zderzenie z ciężarówką. Nagranie
Okolice
Kontrola drogowa
Rzucił się do ucieczki, miał 18 powodów
Okolice
Plakat koncertu "Harmonia różnorodności"
"Muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami"
Ursynów
Napad na ulicy Teligi
Napad pod bankiem. Złodziej ukradł dużą sumę
Ursynów
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy
Okolice
Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW
Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę
Piotr Bakalarski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki