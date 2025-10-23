Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem

Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- O godzinie 18.32 dyżurny straży pożarnej w Legionowie odebrał zgłoszenie o pożarze zbiornika z gazem na terenie posesji prywatnej w Józefowie na ulicy Szkolnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar strumieniowy gazu, stuprocentowego propanu, wydobywającego się przez zawór bezpieczeństwa. Płomień miał wysokość około jednego metra - informuje w rozmowie z nami aspirant Bartłomiej Trzaskoma z legionowskiej straży pożarnej. - Nasze działania polegały na zdmuchnięciu płomienia i zakręceniu zaworu.

W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Prawie pięć tysięcy litrów propanu

Jak dodał strażak, w zbiorniku podziemnym w momencie wybuchu pożaru znajdowało się 4850 litrów czystego propanu.

- Na chwilę obecną działania prowadzą jeszcze cztery zastępy straży oraz serwisanci, którzy w chwili zdarzenia byli na miejscu - uzupełnił asp. Trzaskoma.

Do zdarzenia doszło na drodze wewnętrznej, droga główna jest w obydwu kierunkach przejezdna.