Żuromin Krowa spacerowała ulicami miasta Oprac. Dariusz Gałązka |

Krowa spacerowała po Żurominie Źródło wideo: Policja Żuromin Źródło zdj. gł.: Policja Żuromin

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"Około godziny 6.20 dyżurny żuromińskiej komendy otrzymał nietypowe zgłoszenie o krowie spacerującej beztrosko ulicami Żuromina. Na miejsce natychmiast zostali wysłani dzielnicowi, którzy szybko zlokalizowali uciekinierkę" - poinformowała młodsza aspirant Monika Ejnik z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

Zwierzę nie posiadało żadnych cech identyfikacyjnych, czyli tzw. kolczyków. Na miejsce wezwano również policjantów ruchu drogowego, aby przypilnowali zwierzęcia, podczas gdy dzielnicowi rozpoczęli ustalanie właściciela.

Policja: właściciel nie poczuł się do winy

Po krótkim czasie okazało się, że krowa uciekła jednemu z mieszkańców Żuromina i wybrała się na samotny spacer ulicami miasta. Zwierzę zostało bezpiecznie przekazane właścicielowi.

"73‑letni mieszkaniec Żuromina, właściciel krowy, nie poczuł się do winy za zaistniałą sytuację. W związku z tym policjanci sporządzili wobec niego wniosek o ukaranie do sądu. Zgodnie z kodeksem wykroczeń mężczyzna musi liczyć się z odpowiedzialnością za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz brak identyfikacji i rejestracji zwierzęcia. Dalsze decyzje w tej sprawie podejmie sąd" - poinformował Ejnik.

Policjanci podkreślają, że odpowiedzialne zabezpieczenie zwierząt gospodarskich to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

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