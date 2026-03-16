Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Zarzuty i areszt

Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zatrzymanie podejrzanego o spowodowanie wypadku w Kozłach
Źródło: KPP w Wołominie
Policja zatrzymała 36-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku w miejscowości Kozły (Mazowieckie), w którym zginął motocyklista. Usłyszał już zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące.

O tragicznym wypadku informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Doszło do niego 28 lutego, na lokalnej drodze, pomiędzy miejscowościami Kozły i Karolew. Policja podała, że osoba poruszająca się Toyotą, "podczas wykonywania manewru skrętu, wymusiła pierwszeństwo na prawidłowo jadącym motocykliście".

Motocyklista został poważnie ranny. "W wyniku odniesionych obrażeń 25-latek zmarł, natomiast kierowca auta uciekł z miejsca wypadku, nie podejmując próby udzielenia pomocy poszkodowanemu" - przekazała w komunikacie policja w Wołominie.

Policjanci zapewnili, że przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli szereg śladów. Ustalili też tożsamość podejrzanego, a także miejsce jego pobytu.

Zatrzymany po przekroczeniu granicy

"W wyniku skoordynowanych działań funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji i Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, przy wsparciu placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, podejrzany 36-latek został zatrzymany wkrótce po przekroczeniu granicy państwowej" - podała wołomińska policja.

Na podstawie zgromadzonego w ramach prowadzonego postępowania materiału dowodowego 36-latkowi przedstawiono w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu.

"Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 36-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności" - podsumowała policja.

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wołominie

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieWołominPolicjaStraż Graniczna
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki