Atak przed lokalnym sklepem. Pchnęła nożem własną matkę

Z ustaleń naszego reportera Artura Węgrzynowicza wynika, że kobieta miała zranić nożem swoją matkę. Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 10 przed jednym ze sklepów w centrum miejscowości Kampinos. To rejon skrzyżowania ulic Chopina i Niepokalanowskiej.
Na miejsce wezwane zostały policja, pogotowie i straż pożarna. - Jako pierwsi pomocy poszkodowanej udzielili strażacy z lokalnej jednostki ochotniczej straży pożarnej - dowiedział się Węgrzynowicz. Zadysponowano tam śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał kobietę do szpitala w Warszawie.
"Córka zbiegła z miejsca zdarzenia"
- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że kobieta została pchnięta nożem przez swoją córkę - potwierdza podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego. - Pokrzywdzona w stanie przytomnym została przetransportowana do szpitala. Córka zbiegła z miejsca zdarzenia, ale natychmiastowo podjęte działania doprowadziły do zatrzymania jej przez policjantów - dodaje.
Zastrzega, że trwają czynności procesowe. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia oraz motywy ataku.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl