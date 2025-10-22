Logo TVN Warszawa
Atak przed lokalnym sklepem. Pchnęła nożem własną matkę

Akcja służb w miejscowości Kampinos
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Źródło: tvnwarszawa.pl
Kobieta została raniona nożem w miejscowości Kampinos w powiecie warszawskim zachodnim. Napastniczką miała być jej córka, która początkowo zbiegła z miejsca zdarzenia. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala śmigłowcem ratunkowym.

Z ustaleń naszego reportera Artura Węgrzynowicza wynika, że kobieta miała zranić nożem swoją matkę. Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 10 przed jednym ze sklepów w centrum miejscowości Kampinos. To rejon skrzyżowania ulic Chopina i Niepokalanowskiej.

Na miejsce wezwane zostały policja, pogotowie i straż pożarna. - Jako pierwsi pomocy poszkodowanej udzielili strażacy z lokalnej jednostki ochotniczej straży pożarnej - dowiedział się Węgrzynowicz. Zadysponowano tam śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał kobietę do szpitala w Warszawie.

Akcja służb w miejscowości Kampinos
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Źródło: tvnwarszawa.pl
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Źródło: tvnwarszawa.pl
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Źródło: tvnwarszawa.pl

"Córka zbiegła z miejsca zdarzenia"

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że kobieta została pchnięta nożem przez swoją córkę - potwierdza podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego. - Pokrzywdzona w stanie przytomnym została przetransportowana do szpitala. Córka zbiegła z miejsca zdarzenia, ale natychmiastowo podjęte działania doprowadziły do zatrzymania jej przez policjantów - dodaje.

Zastrzega, że trwają czynności procesowe. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia oraz motywy ataku.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Policja
