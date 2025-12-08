Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa

Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Józefosław pod Warszawą
Źródło: Google Earth
W niedzielę, 7 grudnia, mieszkańcy Józefosławia w powiecie piaseczyńskim wybierali sołtysa. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej starająca się o reelekcję nie uzyskała jej. Ze sporą przewagą wygrał kandydat niezależny.

Położone tuż koło Warszawy sołectwo Józefosław należące do gminy wiejsko-miejskiej Piaseczno zamieszkuje ponad 14 tysięcy osób, co czyni je największą wsią w Polsce. Liczba ludności bardzo szybko wzrasta. Mieszkańców do Józefosławia przyciąga przede wszystkim bliskość stolicy, ale też rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa w pobliżu, a także Las Kabacki. Ceny nieruchomości są niższe niż w Warszawie.

Wybory w największej wsi w Polsce

W niedzielę mieszkańcy Józefosławia wybierali nowego sołtysa. O to stanowisko rywalizowało dwoje kandydatów: dotychczasowa sołtyska Katarzyna Krzyszkowska-Sut (KO), która jest również radną miejską w Piasecznie oraz Maciej Dłużniewski (niezależny) również radny Piaseczna. Frekwencja była niewielka. Według protokołu zgłosowania uprawnionych do głosowania w sołectwie są 9242 osoby. Podczas wyborów komisja wydała zaledwie 950 kart do głosowania.

Stosunkiem głosów 683 do 262 zwyciężył Maciej Dłużniewski. W Biuletynie Informacji Publicznej gminy Piaseczno jest opisany jako: mieszkaniec Józefosławia, obywatel świata, a prywatnie mąż i ojciec trzech synów. Zawodowo zajmuje się muzyką. W radzie miejskiej uczestniczy w obradach komisji: Kultury i Promocji, Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Inwentaryzacyjnej.

Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Źródło: piaseczno.eu

"Przede wszystkim dialog"

Świeżo upieczonego sołtysa największej wsi w Polsce zapytaliśmy o to, jaką ma wizję na rządzenie. Jak przyznał Dłużniewski, jego program wyborczy ma jeden kluczowy punkt.

- Moja wizja na Józefosław to przede wszystkim dialog i rozmowa z mieszkańcami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Więcej zebrań wiejskich i konsultacji społecznych. To chciałbym wdrożyć jak najszybciej - mówi nam Dłużniewski.

- Bardzo się cieszę, że cała moja drużyna, wszyscy kandydaci weszli do rady sołeckiej. Teraz nasze wcześniej omawiane pomysły możemy wprowadzać w życie. Kandydatów do rady starałem się zebrać różnorodnych i kolorowych. Dlatego liczę, że będziemy działać na różnych płaszczyznach - przyznaje nasz rozmówca.

Zadania sołtysa

Głównym zadaniami sołtysa są: reprezentowanie wsi na zewnątrz i na sesjach rady gminy, zwoływanie zebrań wiejskich i prowadzenie ich, realizowanie uchwał rady gminy i zebrań wiejskich, opracowywanie i przedkładanie projektów uchwał dotyczących sołectwa, a także zarządzanie funduszem sołeckim i nadzorowanie prac z nim związanych.

Sołtys wybierany jest na czteroletnią lub pięcioletnią kadencję (w zależności od ustaleń w statucie sołectwa).

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: piaseczno.eu

Udostępnij:
TAGI:
Piasecznosołtys
Czytaj także:
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
Mokotów
Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia
Sztucer myśliwski i amunicja bez pozwolenia. A właściciel pijany
Bielany
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
Praga Południe
Zderzenie na Muranowie
Czołowe zderzenie na Muranowie
Śródmieście
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Jechał pijany i z zakazem kierowania. Policjantom chciał wręczyć łapówkę
Okolice
Tramwaj linii "M"
Ktoś okradł motorniczego mikołajowego tramwaju
Praga Północ
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerzysta nie żyje, kierowca uciekł
Okolice
"To nie ja strzelałam w Ultimo. Więzienna historia Beaty Pasik". Reportaż "Superwizjera"
W więzieniu spędziła 18 lat. Śledczy wrócili do sprawy zabójstwa w butiku Ultimo
Śródmieście
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie na DK79
Zderzenie na drodze krajowej. Utrudnienia
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież pieniędzy
Wypłacał pieniądze z bankomatu i nerwowo się rozglądał
Bemowo
Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców
Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie
Śródmieście
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Słynny neon przestał świecić. Wiemy, jaki jest plan
Śródmieście
Prace drogowe na trasie S8
Drogowcy kładli nawierzchnię, utworzył się zator
Okolice
Ulica Jeżewskiego przejdzie remont
Wymiana nawierzchni. Dzielnica prosi o zabranie aut
Ursynów
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Dywersja na kolei. Jest wniosek o czerwoną notę
Okolice
Sierpc (zdjęcie ilustracyjne)
Na północy Mazowsza zawyły syreny alarmowe
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Kamery i znaki już są. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy
Wilanów
Stefan Starzyński podczas otwarcia arterii komunikacyjnej łączącej Żoliborz ze Śródmieściem
Metro mogło świętować stulecie. Co poszło nie tak?
Dariusz Gałązka
Syreny alarmowe Warszawa
W tych dniach będą wyły syreny
Śródmieście
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Sąd zdecydował, podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai wróci do Polski
Okolice
Senior zamiast protezy zębowej kupił plastikową zabawkę (zdjęcie ilustracyjne)
Zamówił protezę zębową, dostał zabawkę
Okolice
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Po problemach z "doradcami inwestycyjnymi" zaufała "prawnikowi"
Okolice
Świąteczne iluminacje
Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki
Ulice
Odnowiona kamienica przy Targowej 62
Przywrócili kamienicy wygląd z czasów jej powstania
Praga Północ
"Rondziarz" poluje na warszawskich kierowców
Zawsze srebrny ford, zmieniają się tablice. "On typuje swoje ofiary"
Ulice
Automatyczna skrzynia biegów jest droga w naprawie
Z prawem jazdy na "automat" jechał "manualem". Surowa kara
Okolice
Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Rejsy, zimne kąpiele i sprzątanie nad Wisłą
Śródmieście
Wypadek pod Warszawą
Zarzuty po śmiertelnym wypadku. Kierowca był pijany, złamał dwa zakazy
Okolice
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jak działała nocna cisza alkoholowa. Pierwsze statystyki straży miejskiej
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki