Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa

Józefosław pod Warszawą Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Położone tuż koło Warszawy sołectwo Józefosław należące do gminy wiejsko-miejskiej Piaseczno zamieszkuje ponad 14 tysięcy osób, co czyni je największą wsią w Polsce. Liczba ludności bardzo szybko wzrasta. Mieszkańców do Józefosławia przyciąga przede wszystkim bliskość stolicy, ale też rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa w pobliżu, a także Las Kabacki. Ceny nieruchomości są niższe niż w Warszawie.

Wybory w największej wsi w Polsce

W niedzielę mieszkańcy Józefosławia wybierali nowego sołtysa. O to stanowisko rywalizowało dwoje kandydatów: dotychczasowa sołtyska Katarzyna Krzyszkowska-Sut (KO), która jest również radną miejską w Piasecznie oraz Maciej Dłużniewski (niezależny) również radny Piaseczna. Frekwencja była niewielka. Według protokołu zgłosowania uprawnionych do głosowania w sołectwie są 9242 osoby. Podczas wyborów komisja wydała zaledwie 950 kart do głosowania.

Stosunkiem głosów 683 do 262 zwyciężył Maciej Dłużniewski. W Biuletynie Informacji Publicznej gminy Piaseczno jest opisany jako: mieszkaniec Józefosławia, obywatel świata, a prywatnie mąż i ojciec trzech synów. Zawodowo zajmuje się muzyką. W radzie miejskiej uczestniczy w obradach komisji: Kultury i Promocji, Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Inwentaryzacyjnej.

Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia Źródło: piaseczno.eu

"Przede wszystkim dialog"

Świeżo upieczonego sołtysa największej wsi w Polsce zapytaliśmy o to, jaką ma wizję na rządzenie. Jak przyznał Dłużniewski, jego program wyborczy ma jeden kluczowy punkt.

- Moja wizja na Józefosław to przede wszystkim dialog i rozmowa z mieszkańcami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Więcej zebrań wiejskich i konsultacji społecznych. To chciałbym wdrożyć jak najszybciej - mówi nam Dłużniewski.

- Bardzo się cieszę, że cała moja drużyna, wszyscy kandydaci weszli do rady sołeckiej. Teraz nasze wcześniej omawiane pomysły możemy wprowadzać w życie. Kandydatów do rady starałem się zebrać różnorodnych i kolorowych. Dlatego liczę, że będziemy działać na różnych płaszczyznach - przyznaje nasz rozmówca.

Zadania sołtysa

Głównym zadaniami sołtysa są: reprezentowanie wsi na zewnątrz i na sesjach rady gminy, zwoływanie zebrań wiejskich i prowadzenie ich, realizowanie uchwał rady gminy i zebrań wiejskich, opracowywanie i przedkładanie projektów uchwał dotyczących sołectwa, a także zarządzanie funduszem sołeckim i nadzorowanie prac z nim związanych.

Sołtys wybierany jest na czteroletnią lub pięcioletnią kadencję (w zależności od ustaleń w statucie sołectwa).