Kraksa na parkingu podziemnym

Zderzenie na terenie centrum handlowego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na terenie centrum handlowego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na terenie centrum handlowego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na terenie centrum handlowego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na terenie centrum handlowego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na terenie centrum handlowego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na terenie centrum handlowego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na terenie centrum handlowego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na terenie centrum handlowego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o zderzeniu na terenie parkingu centrum handlowego przy ulicy Mszczonowskiej 3 otrzymaliśmy na Kontakt24.

Tę informację potwierdza policja. - Zderzyły się dwa pojazdy osobowe: volkswagen i bmw. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa bmw. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikt nie został ranny. Do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie sprawcy - poinformowała młodsza aspirant Katarzyna Ambroziak z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Czytaj też: Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym

Prokuratura o zarzutach dla kierujących po wypadku na Grochowskiej Źródło: TVN24