Kraksa na parkingu podziemnym

Na parkingu podziemnym centrum handlowego w podwarszawskich Jankach doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejsce wezwano straż pożarną i policję.
Informację o zderzeniu na terenie parkingu centrum handlowego przy ulicy Mszczonowskiej 3 otrzymaliśmy na Kontakt24.
Tę informację potwierdza policja. - Zderzyły się dwa pojazdy osobowe: volkswagen i bmw. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa bmw. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikt nie został ranny. Do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie sprawcy - poinformowała młodsza aspirant Katarzyna Ambroziak z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Czytaj też: Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl