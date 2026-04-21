Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki

Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Do niecodziennej sytuacji doszło w Izabelinie, gdzie samica łosia pojawiła się w okolicy kościoła. Zwierzę zostało nagrane w momencie wyjadania bratków. Kampinoski Park Narodowy udostępnił nagranie w mediach.

Samica łosia odwiedziła parafię św. Franciszka z Asyżu w podwarszawskim Izabelinie. Zwierzę skusiło się na mały poczęstunek i wyjadło kwiaty z przykościelnych rabatek. ​

Kampinos opublikował film z łosiem

W mediach społecznościowych Kampinoski Park Narodowy opublikował nagranie tej wizyty.

"Czy można wyobrazić sobie piękniejszą ilustrację braterstwa ze stworzeniem, o którym nauczał św. Franciszek z Asyżu?" - skomentowali sytuację pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Obecnie obchodzony jest Jubileusz Franciszkański, przypominający o głębokiej więzi człowieka z naturą.

Święty Franciszek z Asyżu postrzegał świat jako wielką, zjednoczoną rodzinę, w której każde stworzenie ma swoje miejsce. Nazywał zwierzęta naszymi "braćmi mniejszymi", podkreślając tym samym, że są one istotami posiadającymi własną godność i duszę.

"Ta młoda klępa, ufnie skubiąca kwiaty w samym centrum Izabelina, jest żywym symbolem tej harmonii, której uczymy się każdego dnia w Kampinoskiego Parku Narodowego" - napisali przedstawiciele parku.

Jak się zachować, gdy spotkamy łosia?

Kampinoski Park Narodowy przypomniał kilka ważnych kwestii odnośnie łosi, które uważane są za najbardziej charakterystycznych mieszkańców puszczy. Pomimo że łosie są bardzo lubiane, ich zachowanie bywa nieprzewidywalne i może być niebezpieczne. Zwierzęta te są bardzo silne - dorosły osobnik może ważyć 300-500 kilogramów. Charakteryzują się szybkością i zwinnością - potrafią rozpędzić się do nawet 60 kilometrów na godzinę.

Apel leśników. "Zachowaj dystans, minimum 50 metrów"

Okolice

"Nawet, jeśli zwierzę wydaje się oswojone, to wciąż dziki mieszkaniec puszczy. Zachowaj bezpieczny dystans - minimum 50 metrów" - zaapelował Kampinoski Park Narodowy.

Kampinos zwrócił też uwagę, by nie podchodzić i nie płoszyć zwierząt. "Pozwól łosiowi dokończyć posiłek w spokoju. Gwałtowne ruchy czy próba podejścia do zdjęcia mogą zestresować zwierzę i sprowokować niebezpieczną reakcję" - opisali przedstawiciele parku, jednocześnie poprosili, by nie dokarmiać zwierząt.

"Nie jest albinosem". Rozpoznają to po oczach

"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"

