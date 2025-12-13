Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane

Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu weryfikowali informacje o możliwym posiadaniu narkotyków i broni palnej przez mieszkańca powiatu grójeckiego.

"Podczas przeszukania znaleźli broń, w większości były to repliki i imitacje kolekcjonerskie. Biegły z zakresu balistyki uznał jednak, że sześć sztuk broni palnej było przechowywanych bez wymaganego zezwolenia, w związku z czym zostały zabezpieczone" - podał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Policjanci znaleźli też ponad 118 gramów suszu roślinnego w metalowym pojemniku, słoiku oraz plastikowej skrzyni.

Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim Źródło: Policja Mazowiecka

Dwie osoby zatrzymane

Zatrzymali dwóch mieszkańców posesji - mężczyzn w wieku 55 i 41 lat. Starszy z nich usłyszał zarzuty posiadania broni palnej bez zezwolenia oraz posiadania środków odurzających. Młodszy mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Za posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia grozi kara do ośmiu lat więzienia, natomiast za posiadanie znacznej ilości środków odurzających do 10.

OGLĄDAJ: TVN24 HD