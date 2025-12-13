Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane

We wtorek policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu weryfikowali informacje o możliwym posiadaniu narkotyków i broni palnej przez mieszkańca powiatu grójeckiego.
"Podczas przeszukania znaleźli broń, w większości były to repliki i imitacje kolekcjonerskie. Biegły z zakresu balistyki uznał jednak, że sześć sztuk broni palnej było przechowywanych bez wymaganego zezwolenia, w związku z czym zostały zabezpieczone" - podał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
Policjanci znaleźli też ponad 118 gramów suszu roślinnego w metalowym pojemniku, słoiku oraz plastikowej skrzyni.
Dwie osoby zatrzymane
Zatrzymali dwóch mieszkańców posesji - mężczyzn w wieku 55 i 41 lat. Starszy z nich usłyszał zarzuty posiadania broni palnej bez zezwolenia oraz posiadania środków odurzających. Młodszy mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków.
Za posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia grozi kara do ośmiu lat więzienia, natomiast za posiadanie znacznej ilości środków odurzających do 10.
Autorka/Autor: ag
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka