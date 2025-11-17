Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka

Płock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

W szkole podstawowej w Gójsku w województwie mazowieckim jeden z rodziców podczas poniedziałkowego zebrania zaczął zachowywać się agresywnie. Około godziny 16.10 na miejsce został wezwany patrol policji.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 39-latek po zwróceniu mu uwagi i wyproszeniu ze spotkania uderzył w twarz jedną z matek i popchnął dyrektorkę szkoły, która uderzyła o ścianę - powiedziała tvn24.pl st. asp. Katarzyna Krukowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Na miejsce, oprócz policji, przyjechał też zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przebadali zarówno uderzoną matkę, jak i popchniętą 55-letnią dyrektorkę. - Obie kobiety w wieku 41 i 55 lat trafiły do szpitala. Po badaniach, które wykazały, że doznały ogólnych potłuczeń, zostały wypisane do domu - powiedziała Krukowska.

39-latek zatrzymany

- Sprawca, od którego wyczuwalna była woń alkoholu, został zatrzymany. 39-latek z gminy Szczutowo zachowywał się agresywnie - powiedziała st. asp. Krukowska. Podczas zatrzymania zaatakował jednego z funkcjonariuszy. Jak dodała policjantka, okazało się, że miał on 0,8 promila alkoholu w organizmie. Ustalono też, że wcześniej na terenie szkoły uszkodził on dwa samochody.

Rzeczniczka sierpeckiej policji zaznaczyła, że wyjaśniane są szczegóły zdarzenia, w tym przebieg zebrania rodziców i powody agresywnego zachowania mężczyzny. W sprawie przesłuchiwani byli kolejni świadkowie.

Usłyszał trzy zarzuty

Zatrzymany 39-latek we wtorek po południu usłyszał zarzuty. Pierwszy, o charakterze chuligańskim, to naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Kolejne dwa to: uszkodzenie mienia i znęcanie się nad rodziną (art. 207 kodeksu karnego).

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks karny

W środę materiały zgromadzone przez policjantów w tej sprawie zostały przekazane prokuraturze. - Prokurator podejmie decyzję co dalej - powiedziała st. asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Niewykluczone, że zostanie skierowany wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie 39-latka.

