Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Dobrzyński: są zatrzymani w sprawie aktów dywersji
Dobrzyński: są zatrzymani w sprawie aktów dywersji
Okolice

Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka

Szkoła podstawowa w Gójcu
Płock (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała 39-latka, który w szkole podstawowej w Gójsku (Mazowieckie) zaatakował dyrektorkę szkoły i popchnął ją na ścianę. Kobieta i uderzona przez mężczyznę matka jednego z uczniów trafiły do szpitala. Napastnik był pijany. Usłyszał trzy zarzuty.

W szkole podstawowej w Gójsku w województwie mazowieckim jeden z rodziców podczas poniedziałkowego zebrania zaczął zachowywać się agresywnie. Około godziny 16.10 na miejsce został wezwany patrol policji.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 39-latek po zwróceniu mu uwagi i wyproszeniu ze spotkania uderzył w twarz jedną z matek i popchnął dyrektorkę szkoły, która uderzyła o ścianę - powiedziała tvn24.pl st. asp. Katarzyna Krukowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Szkoła podstawowa w Gójsku
Szkoła podstawowa w Gójsku
Źródło: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku (Facebook)

Na miejsce, oprócz policji, przyjechał też zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przebadali zarówno uderzoną matkę, jak i popchniętą 55-letnią dyrektorkę. - Obie kobiety w wieku 41 i 55 lat trafiły do szpitala. Po badaniach, które wykazały, że doznały ogólnych potłuczeń, zostały wypisane do domu - powiedziała Krukowska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierowca tira dmuchnął w alkomat i nagle zrobił się agresywny

Kierowca tira dmuchnął w alkomat i nagle zrobił się agresywny

TVN24
Zaatakował lekarkę w jej gabinecie. Ruch prokuratury

Zaatakował lekarkę w jej gabinecie. Ruch prokuratury

TVN24

39-latek zatrzymany

- Sprawca, od którego wyczuwalna była woń alkoholu, został zatrzymany. 39-latek z gminy Szczutowo zachowywał się agresywnie - powiedziała st. asp. Krukowska. Podczas zatrzymania zaatakował jednego z funkcjonariuszy. Jak dodała policjantka, okazało się, że miał on 0,8 promila alkoholu w organizmie. Ustalono też, że wcześniej na terenie szkoły uszkodził on dwa samochody.

Rzeczniczka sierpeckiej policji zaznaczyła, że wyjaśniane są szczegóły zdarzenia, w tym przebieg zebrania rodziców i powody agresywnego zachowania mężczyzny. W sprawie przesłuchiwani byli kolejni świadkowie.

O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.

Usłyszał trzy zarzuty

Zatrzymany 39-latek we wtorek po południu usłyszał zarzuty. Pierwszy, o charakterze chuligańskim, to naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Kolejne dwa to: uszkodzenie mienia i znęcanie się nad rodziną (art. 207 kodeksu karnego).

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Kodeks karny

W środę materiały zgromadzone przez policjantów w tej sprawie zostały przekazane prokuraturze. - Prokurator podejmie decyzję co dalej - powiedziała st. asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Niewykluczone, że zostanie skierowany wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie 39-latka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp, mg/gp

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku (Facebook)

Udostępnij:
TAGI:
MazowieckieMazowszePolicjaSzkoła PodstawowaAlkohol
Czytaj także:
Kolizja bmw z lawetą na trasie S8
Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"
Agnieszka Sikora laureatką plebiscytu Warszawianka Roku
Pomaga młodym stanąć na nogi. Warszawianka Roku wybrana
WARSZAWA
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Utrudnienia na kolei pod Warszawą. Pociąg towarowy uderzył w łosia
Kierowca audi momentami pędził nawet 200 km/h
Na liczniku 200 kilometrów na godzinę. "Jadących wolniej ponaglał, mrugając światłami"
Zbigniew Rylski
Stolica pożegnała ostatniego żołnierza "Parasola"
WARSZAWA
Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Łyżwiarze figurowi z całego świata na Torwarze
WARSZAWA
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
"Uporządkują" ruch, nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu
WARSZAWA
Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku
"Przeleciał przez przystanek i pojechał dalej". Zginęły dwie osoby, kierowca przed sądem
WARSZAWA
Sprawna dacia kierowcy jadąćego po alkoholu może posłużyć służbom
Spowodował kolizję po pijanemu, jego samochód chcą przejąć służby
Dwie osoby zatrzymane w związku zabójstwem 44-latka
Usłyszał, jak mówiła: "chyba go zabiłeś". Zadzwonił na policję
WARSZAWA
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
WARSZAWA
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
WARSZAWA
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy
WARSZAWA
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
Wypadek w miejscowości Sielc
Zderzenie z ciężarówką, jedna osoba w szpitalu. Droga zablokowana
Wezwał policję, bo twierdził że zgubił się w lesie
Odnaleźli zaginionego, ale ten twierdził, że pomaga w poszukiwaniach
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
Szef MON był pytany o kamerę zamontowaną w pobliżu uszkodzonych torów
Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności"
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. 17 osób trafiło do szpitala
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
Służby zlikwidowały nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych
Miliony nielegalnych papierosów i 15 zatrzymanych osób
TVN24
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Członków grupy, także nieletnich, werbowali na forum gry
Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy
Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu
Policja zatrzymała 44-latka
Zaczepiał dzieci w okolicach szkół
Policjant po służbie zauważył oszusta
Stali przy bankomacie, policjanta po służbie coś zaniepokoiło
WARSZAWA
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Groził śmiercią, wymuszał sprzedaż alkoholu. Trwało to kilka miesięcy
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Recepty wystawiane bez wiedzy pacjentów, sześć milionów z refundacji
"Do boju Polsko!" na Pałacu Prezydenckim
Nie mogli wnieść oprawy, poleciały race. Wyświetlona na Pałacu Prezydenckim
WARSZAWA
W wypadku na krajowej "10" zginęła kobieta
Dwie godziny, trzy wypadki, trzy osoby nie żyją

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki