Jak przekazał nam młodszy aspirant Jacek Sobociński w krótki odstępie czasu na wysokości miejscowości Ciemne doszło do dwóch zdarzeń na jezdni w kierunku Wyszkowa.

- Łącznie brało w nich udział pięć samochodów osobowych. Najpierw doszło do kolizji audi i bmw, a potem do zderzenia forda, hyundaia i peugeota. Policjanci pracują na miejscu - powiedział Sobociński.

Kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przekazał, że na miejscu jest zespół ratownictwa medycznego, który udziela pomocy sześcioletniemu dziecku.

- Zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany, dwa są drożne - powiedział strażak.

Po godzinie 14 spowolnienie rozciągało się na odcinku dwóch kilometrów. Według Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać do godziny 16.