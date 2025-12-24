Jak przekazał nam młodszy aspirant Jacek Sobociński w krótki odstępie czasu na wysokości miejscowości Ciemne doszło do dwóch zdarzeń na jezdni w kierunku Wyszkowa.
- Łącznie brało w nich udział pięć samochodów osobowych. Najpierw doszło do kolizji audi i bmw, a potem do zderzenia forda, hyundaia i peugeota. Policjanci pracują na miejscu - powiedział Sobociński.
Kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przekazał, że na miejscu jest zespół ratownictwa medycznego, który udziela pomocy sześcioletniemu dziecku.
- Zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany, dwa są drożne - powiedział strażak.
Po godzinie 14 spowolnienie rozciągało się na odcinku dwóch kilometrów. Według Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać do godziny 16.
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl