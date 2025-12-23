Ze szpitala znikały leki. Jest śledztwo

W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

- Śledztwo zostało wszczęte z paragrafu o udzielaniu substancji odurzającej. To wstępna kwalifikacja, w toku śledztwa może się zmienić - powiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Jak uściślił, śledztwo rozpoczęło się po zawiadomieniu dyrekcji szpitala w Ciechanowie, że pewna grupa leków, w tym psychotropowych, jest zużywana ponadnormatywnie.

- Zatrzymani zostali ratownicy medyczni. Policjanci na polecenie prokuratury zabezpieczyli dokumentację szpitalną oraz dokumentację od ratowników. Zatrzymani zostali przesłuchani w charakterze świadków - dodał prokurator. Prokuratura nie podaje, ilu ratowników zatrzymano.

W sprawie toczy się śledztwo, na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

